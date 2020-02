Will Smith et Herstal; l’expédition des jumeaux; l’expo à poil… 10 histoires marquantes dans vos régions

«La mission du National Geographic, c’est l’exploration»; la construction du nouveau refuge de Sans Collier a débuté: en quoi est-il inédit?; plus de 300 visiteurs nus au musée de La Boverie à Liège… Voici une sélection d’au moins dix histoires marquantes dans vos régions ces derniers jours.

1 VIDÉO | La FGTB dépose plainte suite aux débordements policiers de la manif de samedi à Charleroi

C’était à Charleroi, plus précisément à Montignies-sur-Sambre, que se tenait samedi dernier une réunion d’un groupuscule d’extrême droite. Quelques dizaines de manifestants, dont l’ancien ministre et actuellement secrétaire général de l’Union nationale des Mutualités socialistes Jean-Pascal Labille, mais aussi deux élus et des représentants des syndicats (Thierry Bodson, FGTB, entre autres), avaient donné de la voix. Leur but, retarder la réunion et la dénoncer, sans pour autant tenter d’en empêcher la tenue.

La réaction de la police de Charleroi, appuyée par la police fédérale, a été plutôt radicale.

La FGTB wallonne a tenu un bureau ce jeudi. Il en ressort un dépôt de plainte collective pour dénoncer l’attitude de la police lors de la manifestation.

+ VIDÉO | « Nous irons jusqu’au bout »

2 Terrible accident: deux conductrices décèdent, dont une jeune maman, institutrice en maternelle

Jeudi matin, il est 9 h 37 lorsque les pompiers de Paliseul, Bertrix et Bouillon sont appelés pour un accident entre Maissin et Paliseul, sur la RN899.

Dans l’une des voitures, une maman, Céline Lambin, revient d’avoir déposé ses enfants à l’école de Maissin. Elle se dirige vers Paliseul pour rejoindre l’école fondamentale libre de Carlsbourg où elle travaille cette année.

Le jeudi, Céline a deux heures de fourche, ses petits élèves sont en psychomotricité et elle devait les récupérer à 10 h. Elle n’arrivera jamais à l’école.

Marie-Laure Leclercq, une cinquantenaire domiciliée à Bottassart, a également perdu la vie dans ce terrible drame.

+ Tuées sous le choc

3 La construction du nouveau refuge de Sans Collier a débuté: en quoi est-il inédit?

L’ASBL Sans Collier a lancé, ce jeudi, la construction d’un centre spécialisé inédit: il accueillera les animaux les plus fragiles et permettra de répondre aux situations précaires grâce à une pension sociale.

Coût de l’investissement: 1,7 million d’euros, financé par les dons.

+ Une pension sociale pour réduire l’abandon

4 Quand Will Smith assimile Herstal aux armes

Comme s’en sont rendus compte plusieurs cinéphiles, les acteurs Will Smith et Martin Lawrence mentionnent à plusieurs reprises Herstal dans la version originale du troisième opus de la saga «Bad Boys». Une référence liée à la nationalité belge des réalisateurs du film, Adil El Arbi et Bilall Fallah, mais qui choque certains spectateurs tant la ville liégeoise y est fortement assimilée aux armes de la FN.

À Herstal, les autorités ne s’inquiètent pas trop du raccourci opéré à Hollywood.

+ «La reconnaissance du savoir-faire de la FN »

5 D’Ushuaïa à Quito, l’expédition des jumeaux Rahier est lancée

Clément et Justin Rahier sont jumeaux et partagent énormément de choses. À 18 ans, les deux jeunes Piétrinois (Jodoigne) ont terminé leurs études en secondaire en juin 2019. Indécis quant à leurs choix professionnels, une idée a germé: partir ensemble à l’aventure afin de découvrir de nouvelles contrées et vivre une belle expérience. Autour d’eux, des connaissances ont déjà réalisé ce même type de projet, ce qui les a inspirés.

Renseignements pris, ils optent pour un voyage à vélo et en totale autonomie, d’Ushuaïa à Quito, en Amérique du Sud, qui débutera ce lundi 27 janvier. Leurs parents, bien qu’un peu inquiets de les voir partir, les encouragent dans cette fabuleuse aventure. Pour Clément et Justin, il est néanmoins hors de question de faire participer financièrement leurs parents à cette expédition. C’est pourquoi ils ont décidé de travailler quelques mois dans une grande surface pour réunir les fonds nécessaires.

+ Des haltes à ne rater sous aucun prétexte

Abattu par la police de Namur à Beez après une course-poursuite

6 Abattu par la police de Namur à Beez après une course-poursuite

Vers 4h ce vendredi matin, la police de Namur a pris en chasse un véhicule à partir du centre-ville, après avoir repéré des agissements suspects.

«S’en est suivi une course-poursuite au cours de laquelle la police a fait usage d’une arme à feu. Une personne a été touchée et est décédée», confirme Charlotte Fosseur, magistrate de presse au parquet de Namur.

+ La victime est un homme de 26 ans

7 VIDÉO | Plus de 300 visiteurs nus au musée de La Boverie à Liège

L’expo «Hyperréalisme Sculpture, Ceci n’est pas un corps» continue à avoir du succès, au musée de La Boverie à Liège.

Début janvier déjà, les organisateurs avaient enregistré 30.000 visites.

Mercredi soir, c’était soirée spécial pour les visiteurs nus. «Plus de 300 visiteurs nus ont répondu à l’appel, des associations de naturistes, mais également monsieur et madame tout le monde», précise l’organisation dans un communiqué. Ajoutant que «les visiteurs sont venus nombreux de Wallonie et de Flandre, mais aussi des quatre coins de la France et des Pays-Bas».

L’exposition est accessible jusqu’au 3 mai.

8 Polémique autour du passage du tram à Liège: 450 abattages programmés, mais…

Les habitants de la place Général Leman n’en croyaient pas leurs yeux après avoir découvert que la quinzaine d’arbres bordant la voie centrale réservée aux bus avaient été tronçonnés. Un abattage qui s’inscrit, comme prévu, dans le cadre du chantier du futur tram, mais qui a ému les habitants du quartier. Les citoyens risquent cependant encore de s’émouvoir compte tenu du nombre d’abattages prévus dans le centre-ville.

On prévoit en effet 450 abattages d’arbres et de plantations entre le stade du Standard à Sclessin et le futur dépôt de Coronmeuse. Soit sur l’ensemble du tracé, d’ici un an.

Bonne nouvelle cependant: les autorités se sont engagées à replanter le double d’arbres, soit 900 au total, dans le cadre de ce chantier titanesque.

L’opération d’abattage a débuté en novembre dernier et devrait se poursuivre jusqu’en mars prochain.

9 André Antoine: «25 centimes par habitant pour sauver TV Com»

André Antoine (cdH) a interrogé la ministre des Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Écolo), hier au Parlement de la Fédération. Plus qu’une question, il s’agissait de suggestions formulées par le Perwézien: «Les télévisions communautaires vont mal. Ce n’est pas seulement le cas de TV Com. La télévision du Brabant wallon se retrouve avec un déficit de 100 000€ parce que ses recettes ne suivent pas l’évolution de sa masse salariale.»

Pourquoi? Notamment parce que les Communes du Brabant wallon n’ont jamais augmenté leur subvention à TV Com, qui reste bloquée à 0,50€ par habitant par an. Beaucoup moins que dans d’autres télés communautaires, fait remarquer André Antoine.

+ La piste des chèques-repas abandonnée

10 PHOTOS | «La mission du National Geographic, c’est l’exploration»

L’exposition «La légende National Geographic» s’est installée ce jeudi 30 janvier à Stavelot. Le rédacteur en chef du magazine était à l’abbaye pour l’ouverture.

Interview.

+ Plus d’infos ici

+ L’expo en Belgique pour la première fois

11 Une brasserie liégeoise lance une bière à… la gaufre

La brasserie C vient de créer une nouvelle bière, à la gaufre, produite en collaboration avec la Maison Massin, célèbre pour ses spéculations et ses gaufres traditionnelles. Cela donne donc un brassin contenant 800 gaufres de Liège à la cannelle.

«Depuis l’année dernière nous sortons tous les deux mois une bière en édition limitée, qui s’inscrit dans nos “CraftSeries”», souligne l’un des fondateurs de la brasserie, Renaud Pirotte. «Ceci nous permet de laisser s’exprimer toute notre créativité sur des brassins funs et innovants. Nous avons déjà réalisé une bière au sirop de Liège, une bière Milkshake d’Hibiscus, une triple IPA très amère, une bière infusée au Maté. Et en ce début d’année, nos origines liégeoises nous ont donné cette irrésistible envie de tenter d’associer les arômes de ces fameuses gaufres de Liège qui délectent nos instants gourmands avec la bière. Nous avons dû mener de nombreux essais avant de parvenir au résultat souhaité mais là, nous en sommes convaincus, cette bière a de la gaufre.»

+ 4.000 litres produits avec 800 gaufres