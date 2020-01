VIDÉO | Les chantiers du pont à Ponts et du quai saint-Brice sont finis à Tournai

La première phase du chantier d’élargissement de l’Escaut est terminée. Les aménagements seront officiellement inaugurés ce vendredi, en présence du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.

Ces derniers jours, on a pu voir des jardiniers, des peintres, des maçons, des électriciens et pas mal de représentant d’autres corps de métiers s’activer sur le pont à Ponts ainsi que sur le quai Saint-Brice. Derniers préparatifs avant l'inauguration pour le pont à Ponts… EdA

Les différents aménagements prévus sur ce tronçon doivent en effet être entièrement terminés pour célébrer comme il se doit la conclusion de la première phase de ce méga chantier qui, en définitive, en comptera cinq.

Soit une de plus que ce qui avait été initialement prévu à l’origine, la reconstruction du pont des Trous ayant donné lieu à une révision de cette partie du dossier. Pour l’heure, c’est la zone incluse entre le pont à Ponts et le pont Notre-Dame (pont-levant) qui se termine; elle sera inaugurée officiellement ce vendredi en présence de Philippe Henry, vice-président du Gouvernement wallon et ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité.

De trois à dix bateaux de gros tonnage chaque jour dans Tournai

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, cette phase concernait l’élargissement de l’Escaut à hauteur du quai Saint-Brice – ainsi que la réfection complète des espaces publics - pour y permettre le passage en tout sécurité des péniches de classe CEMT -VA (soit de 95 à 110 m de long, pour 11,4 m de large et un tonnage compris entre 1500 et 3000 tonnes). Le pont à Ponts se fait une beauté en vue de l’inauguration de ce vendredi… EdA

Un premier bateau de ce type ouvrira la voie à ses semblables lors de l’inauguration prévue cet après-midi. La cérémonie de ce jour n’est pas ouverte au public mais une manifestation plus festive, avec riverains et commerçants impactés par ces travaux, sera organisée lorsque le chantier sera intégralement terminé, soit à la fin de l’année 2 021. D’ici là, on devrait voir entre trois et dix bateaux de gros tonnage traverser Tournai chaque jour. Pour rappel, l’étude socio-économique, réalisée préalablement aux chantiers du projet Seine-Escaut, prévoit une augmentation de plus de 2 millions de tonnes transportées sur le Haut-Escaut à la fin des chantiers et de plus de 5 millions de tonnes à l’horizon 2050.

Une douzaine d’emplacements de stationnement

Au moment de tracer les emplacements de parking sur le tablier du pont, les ouvriers qui étaient chargés de ce travail ont eu des sueurs froides ou, plutôt chaudes en réalité…

Il était en effet initialement prévu de réaliser ici des marquages thermoplastiques qui, comme leur nom le laisse supposer, nécessitent le recours à une source de chaleur, en l’occurrence celle d’un chalumeau tel que celui utilisé pour fixer des marquages similaires de part et d’autre du pont, sur les pavés.

Le problème c’est que le tablier métallique du pont à Ponts est recouvert d’un revêtement contenant de la résine. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier mercredi ont pu constater que cette dernière fondait à l’approche de la flamme du chalumeau.

Il a donc fallu se tourner rapidement vers une autre technique et c’est de la peinture qui a finalement été utilisée pour les marquages sur le tablier. Il est évident que, dans le cadre d’un chantier d’une telle ampleur, nul n’est à l’abri de ce type de mésaventure, l’essentiel étant, in fine, de trouver «la» bonne solution tout en essayant de respecter le calendrier prévu. Ce sera le cas pour cette phase 1 qui s’achève ce vendredi. Rappelons que quatre autres phases sont en cours de réalisation. La naïade regardera vers les voitures stationnées de l’autre côté de la voirie... EdA

Soit, le réaménagement complet, en rive gauche, des quais non encore rénovés (Taille-pierre et Poissonsceaux), depuis le pont à Ponts jusqu’au pont Devallée, en amont. Cette seconde phase comprendra également l’intégration d’un môle et d’une halte nautique à hauteur du quai Taille-Pierres. Clôture prévue pour la fin 2020.

La 3e phase concerne la refonte complète, en rive droite, des quais non encore aménagés, soit les quais Vifquin et du Luchet d’Antoing, depuis le pont à Ponts jusqu’au pont Devallée. Fin prévue pour l’été 2020. Enfin, le réaménagement des quais Casterman, Sakharov et des Vicinaux, ainsi que du pont Delwart et la reconstruction du pont des Trous s’inscrivent dans les deux dernières phases (4 et 5) dont la clôture est prévue pour la fin 2021.