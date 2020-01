La prison pour quatre journalistes

Quatre journalistes burundais ont été condamnés à deux ans et demi de prison. Pour avoir fait leur travail.

La justice burundaise a condamné à deux ans et demi de prison quatre journalistes arrêtés le 22 octobre alors qu’ils couvraient l’incursion de rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo (RDC) voisine, a-t-on appris de source judiciaire et d’un témoin.

«Nous sommes sous le choc, le tribunal vient de condamner les quatre journalistes d’Iwacu à deux ans et six mois de prison et à une amende d’un million de francs burundais (485 euros), c’est une honte car ils n’ont fait que leur métier», a indiqué à l’AFP un témoin qui a assisté à l’audience et requis l’anonymat.

Amnesty International a dénoncé dans un communiqué des accusations «fabriquées de toute pièce» et évoqué «un triste jour» pour la liberté de la presse au Burundi.

Ces journalistes travaillent pour Iwacu, l’un des derniers médias indépendants du Burundi. Ils ont été condamnés pour tentative de complicité ( … ) d’atteinte à la sécurité intérieure de l’État par le tribunal de Bubzabza, dans l’ouest du pays. Leur chauffeur a été acquitté.

Faits requalifiés

Le parquet, qui avait requis quinze ans de prison, souhaitait les voir condamner pour complicité d’atteinte à la sûreté de l’État, mais le tribunal a «décidé de requalifier les faits», a souligné une source judiciaire, sous couvert de l’anonymat.

Selon un journaliste burundais lui aussi anonyme, cette décision des juges résulte du fait que «la défense a établi clairement que les journalistes n’ont jamais été en contact avec les rebelles, qu’ils n’ont fait que leur travail».

Le fondateur d’Iwacu, Antoine Kaburahe, qui vit en exil en Belgique, a indiqué sur Twitter la volonté de son organisation d’interjeter appel.

Au moins quatorze rebelles du groupe burundais RED-Tabara, basé dans l’est de la RDC, ont été tués lors de l’attaque du 22 octobre, la première depuis 2017, selon la police burundaise.