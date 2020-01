VW rappelle 30 000 vans à travers le monde

Les véhicules visés sont des modèles T5 et T6 construits entre 2009 et 2016. Reporters/DPA

Volkswagen a procédé au rappel de 29 400 camionnettes Transporter T5 et T6, de motorisation diesel et de boîte automatique.

Les tests d’émission se sont avérés trop élévés, a confirmé jeudi un porte-parole du constructeur automobile. Ce dernier a précisé que l’entreprise avait elle-même prévenu les autorités compétentes et que le rappel des véhicules avait déjà débuté en novembre.

VW a assuré que les camionnettes ne sont pas équipées d’un logiciel truqueur mais les unités de contrôle de la transmission des vans doivent être mises à jour. Les concessionnaires et propriétaires des véhicules ont déjà été prévenus.

Le rappel concerne notamment 8 700 véhicules en Allemagne.

Les véhicules visés sont des modèles T5 et T6 construits entre 2009 et 2016. Les vans ont dépassé les tests d’émission lors de tests entre 100 et 120 km/h car les véhicules enclenchent directement à cette allure la septième vitesse, au lieu de la sixième.