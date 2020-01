Elle se bat à cause des chiens: acquittement

Maïté, jeune maman de 25 ans, a confirmé avoir frappé Marine, mais pour se défendre. Le jugement prononcé ce jeudi lui octroie l’acquittement.

Le 6 juin 2018, Maïté se trouve à l’extérieur de son logement avec sa fille et une amie. Marine, une de ses voisines, décide de sortir ses chiens. Lorsque cette dernière passe devant la clôture de la maison de Maïté, le chien de Maïté réagit et aboie. Ce qui excède Marine, qui reproche à sa voisine les aboiements incessants de son chien.

Une dispute verbale éclate entre les deux femmes et la situation tourne au vinaigre lorsque, selon Maïté, Marine fonce vers elle et la pousse au sol.

«Elle a littéralement sauté sur moi et j’ai dû me défendre», explique la prévenue.

Maïté invoque la légitime défense. «J’ai donné des coups de genoux pour me défendre car elle me mordait.»

Version pas crédible

Mais le ministère public ne croit pas une seule seconde à la version de la prévenue. Et pour cause, la jeune femme n’a jamais donné suite aux convocations reçues par la police et signale ne pas avoir reçu le moindre appel. «Je n’ai rien reçu comme convocation, car j’ai déménagé.»

Le substitut David Dufrasnes souhaite voir un peu plus de sérieux de la part de Maïté. «Si on se dit victime, alors on se présente à la police. Concernant l’absence d’appel, c’est contraire à la version de la police qui signale avoir joint Maïté et fixé une date.» Selon le parquet, la jeune femme essaye d’endosser le costume de la victime. Les constats de lésion sur le corps de Marine contredisent la version tenue par Maïté. En l’absence de casier judiciaire et du contexte global, le parquet ne s’est pas opposé à une mesure de faveur.

Du côté de la défense, les explications fournies par Maïté ne sont pas dénuées de sens.

Un acquittement a été plaidé, sur base de la légitime défense.

Ce jeudi, la jeune maman a été acquittée.