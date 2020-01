Rochette, Griffo, Desberg, «Légende»: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) du 31 janvier

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Le duo Griffo-Desberg, Gipi, Rochette, ou encore la suite de «Légende», sept ans après: voici les 11 choix de la rédaction pour cette semaine.

1 Aldobrando

Le résumé de l’éditeur

Casterman - Avant de «descendre combattre à la Fosse» le père d’Aldobrando sachant son heure venue, le confia à un mage. Celui-ci devrait le protéger et l’éduquer jusqu’à ce qu’il soit en âge de découvrir le vaste monde.

Quelques années plus tard, voilà que la préparation d’une potion tourne au drame. Grièvement blessé à l’œil par un chat qui ne voulait pas bouillir, le mage demande à son jeune protégé d’aller en urgence lui quérir l’Herbe du loup.

Mais comment peut-on se débrouiller en botanique alors que l’on n’a jamais mis un pied dehors et que l’on tombe nez à nez avec l’assassin du fils du Roi de Deux Fontaines?

Notre avis

Toutes les rencontres faites par le gentil (mais très laid) Aldobrando (mention spéciale au tueur au grand coeur) seront, pour lui, autant d’occasion d’en apprendre sur la vie.

Mais l’inverse est également vrai, si bien qu’avec ce récit plutôt épais, c’est à la rencontre d’un Candide moderne, un anti-prophète aux questions bien plus pertinentes qu’il n’y paraît (c’est le principe du Candide, nous direz-vous et vous aurez raison), que nous invite le duo italien aux manettes: Luigi Critone au dessin, et surtout Gipi (La terre des fils), à qui le CBBD avait récemment consacré une grande exposition de février à septembre 2017, au scénario.

Avec une économie de moyens, notamment dans l’art subtil du dialogue, le maître italien insuffle une réelle humanité à un one-shot à classer, d’ores et déjà, dans vos musts. Et au final plutôt déroutant (mais pas question de vous en dire plus; non, non, n’insistez pas...)

Gipi/Critone, Casterman, 200 p., 23€.

+ À LIRE AUSSI | L’article complet consacré à « Aldobrando ».

2 Légende (T.7)

Le résumé de l’éditeur

Soleil - Tristan de Halsbourg a disparu, laissant le duché aux mains de sa sœur et de son époux Alexandre. Hélas, la dissension règne sur les terres des Halsbourg: entre Ombeline et son mari, entre les brigands de la belle Judith et ceux de la Horde, même entre les paysans et le nouveau duc, alors qu’après des hivers très durs, les troupes de Thierry le Dégénéré s’apprêtent à ravager les frontières…. Tristan, perdu dans les neiges Vikings, va devoir à nouveau, prouver dans le sang sa naissance et sa valeur.

Notre avis

Nouveau scénariste, nouveau dessinateur et nouveaux protagonistes. Focément, dans ces conditions, la question nous taraude: et pourquoi pas une nouvelle série alors? D’autant qu’il aura quand même fallu sept longues années pour que se concrétise cette reprise toujours supervisée par Yves Swolfs. Si l’on sort de ce constat (et ce n’est pas simple), tout cela n’est pas si mal: tous ces histoires qui se croisent ne manquent, ni d’intérêt, ni de piquant, cependant que le dessin de Stéphane Collignon se hisse, par moments, à la hauteur du reste de la série. Mais ce n’est plus le Légende de Swolfs, que l’on soit clair.

Ange/Collignon, Soleil, 56 p., 14.95€.

3 Oliver Page & les tueurs du temps (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Glénat - An 3500. Shayne, l’amazone bardée de cuir et de métal, parcourt une Terre dévastée à la poursuite des derniers ennemis de la civilisation: une race de parasites prenant le contrôle des humains. Bien des années plus tôt, en 1875, Oliver Page, un jeune archéologue en mission dans le désert de Perse, découvre la tombe d’un roi inconnu à l’intérieur de laquelle siège un trône fait d’or et de pierres. Ses recherches l’amènent ensuite à mettre la main sur de mystérieux anneaux, réveillant une antique force enfouie. Une malédiction dont les conséquences sur l’avenir pourraient être dévastatrices… Oliver est-il celui par lequel l’entité parasite du futur va être réveillée ou la clé pour l’anéantir? Et si c’est le cas, comment Shayne va-t-elle pouvoir entrer en contact avec lui?

Notre avis

Le voyage dans le temps est un sujet vieux comme la BD. Desberg y apporte ici sa patte, efficace, avec son vieil ami Griffo – ensemble, ils ont signé Golden Dogs, Sherman et Empire USA – au dessin. Il utilise, pour véhicule temporel, un trône découvert lors de fouilles archéologiques. Ce qui suffit à rendre son entreprise insolite, à défaut d’être grandement originale. Pour info, le deuxième volume sort déjà le 5 février.

Desberg/Griffo, Glénat, 56 p., 14.50€.

4 Wild West (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Dupuis - Le paysage de Monument Valley, Tsé Bii’Ndzisgaii, comme disent les Indiens navajos suffit à évoquer la Conquête de l’Ouest. À l’arrière d’une calèche, un garçonnet joue Oh Suzanna au banjo. Mais derrière ce décor majestueux à la tranquillité trompeuse, la mort rôde pour faucher sur la route le rêve américain. Le prologue met le lecteur au diapason du climat de violence qui règne dans l’Ouest sauvage, avec ses assassins et ses chasseurs de têtes, ses proxénètes et ses prostituées. Rien n’arrête la marche du progrès. Alors que le chemin de fer se construit, dans un territoire à feu et à sang, qu’importent les ravages et l’exploitation. Originaire du Missouri, la famille de Martha Cannary, avant qu’elle ne devienne la célèbre Calamity Jane, avait elle aussi échoué dans sa traversée, livrant l’orpheline à elle-même.

Notre avis

Dans un style plus solennel que le Martha Jane Cannary du duo Perrissin-Blanchin chez Futuropolis, Lamontagne et Gloris offrent une biographie tout aussi digne de la future reine de la gâchette. Et débutent par la période où la jeune femme était encore une jeune oie influençable et pleine d’illusions (puis pas mal de désillusions aussi). Le dessin semble d’abord un peu figé, mais l’on s’y habitue fort vite. Note pour plus tard: on vous offrira très bientôt l’interview des deux auteurs.

«Calamity Jane», Lamontagne/Gloris, Dupuis, 56 p., 14.50€;

5 Vertiges

Le résumé de l’éditeur

Daniel Maghen - Vertiges est le premier artbook consacré à Jean-Marc Rochette. Il reprend le travail du dessinateur depuis 1984, année de parution du Transperceneige, sur un scénario de Jacques Lob. Prépublié dans la revue (À suivre) à partir de 1982, ce récit a marqué de nombreux lecteurs et s’est avec le temps imposé comme une pierre angulaire de la bande dessinée d’anticipation. L’incroyable puissance graphique de Rochette, sa science du noir et blanc s’épanouissent en particulier dans la représentation des paysages enneigés. Ancien guide de montagne, il a choisi de devenir dessinateur de bande dessinée après un accident d’alpinisme qui a failli lui coûter la vie.

Notre avis

Ça fait un bout de temps qu’il est sorti, mais il faut bien cela pour venir à bout de cet imposant art-book dans lequel Rochette se raconte autant qu’il raconte la montagne. Et démontre un talent de dessinateur dingue, qui ne s’exprime visiblement jamais mieux que quand il peut croquer de hauts sommets, ainsi qu’il nous l’avait confié à la sortie d’Ailefroide, en mars 2018.

Rochette, Maghen, 180 p., 39€.

6 Le duel Ferrari-Ford

Le résumé de l’éditeur

Glénat - En 1963, Ford, l’emblématique constructeur américain, cherche à changer son image et à conquérir un nouveau type de client, plus jeune et dynamique. La décision est donc prise de se lancer dans la compétition automobile, là où les constructeurs européens ont acquis leurs lettres de noblesse, et de défier Ferrari sur les terres mancelles! Pour l’édition de 1964 des 24 Heures du Mans, les meilleurs ingénieurs planchent sur un modèle inédit: la GT 40…

Notre avis

64-67: la guerre d’ego d’Henry Ford pour vaincre Enzo Ferrari au Mans bat son plein. Moins romancée que le film de James Mangold sorti en novembre dernier (notre critique ICI), la BD a l’avantage du détail. Trop fouillé, parfois. Avec un dessin très «écurie vaillant».

Bernard/Papazoklis/Paquet, Glénat (réédition), 48 p., 14€.

7 Lily et Doudou Monstre (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Bamboo - Quand Lily découvre un monstre dans sa chambre, elle n’a pas peur du tout. C’est vrai qu’il est grand, qu’il est fort et qu’il sent des pieds. Mais il sait faire des bulles-cœurs avec ses fesses et, surtout, il fait des câlins tout doux! Alors, entre Lily et Doudou-monstre, c’est tout de suite un roman d’amitié qui commence. Et si c’est dur à accepter pour les parents, pour les amis et surtout pour le chat de la famille, ce n’est pas grave. Parce qu’un copain comme celui-là, on n’en trouve pas tous les jours.

Notre avis

Mic et Val démystifient les monstres cachés sous le lit en regardant sous celui de l’héroïne. Et en y trouvant un monstre qui tient plus du gros doudou que de l’abominable homme des rêves. Rigolo et mignon, mais plutôt réservé aux plus jeunes d’entre les bédéphiles.

Mic/Val, Bamboo, 48 p., 10.95€.

8 Bonbon Super (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Glénat - Cassius, le chien solitaire, ne quitte jamais son île sauf pour son travail de chasseur de monstres. Ce dur à cuire au cœur tendre ne s’est jamais remis de la disparition de sa femme.

Jusqu’au jour où des météorites s’écrasent sur son île, libérant d’étranges créatures, deux magnifiques jeunes filles: Amande et Praline.

Ces deux enfants vont grandir avec Cassius et développer rapidement d’étranges pouvoirs: la capacité de se transformer en redoutables guerrières, mais avec une contrepartie… particulière.

Notre avis

Dans une veine manga grand format mêlée à du jeu vidéo, Saïd Sassine livre une fable avec des super-héros bubble-gum qui fait le plein d’émotions avec plus de finesse qu’il n’y paraît.

«1, 2, 3, Pistache…», Saïd Sassine, Glénat (Tchô), 88p., 14,95€

9 TImo l’aventurier (T.2)

Le résumé de l’éditeur

Le Lombard - Timo vit avec ses parents dans un village isolé par une forêt, où les livres nourrissent son imaginaire. Pour satisfaire sa soif d’aventures, il décide de partir explorer le monde au-delà de la forêt. Mais ce monde ne se montrera pas si facile à dompter et Timo devra user de son intelligence et son savoir pour s’en sortir. Lors de l’exploration d’un temple, il aura fort à faire pour délivrer Brouf, un chien-panda fait prisonnier par d’inquiétantes créatures masquées. Si en sauvant Brouf, Timo gagnera un compagnon de route, il découvrira qu’il a aussi mis le pied dans une lutte aux enjeux qui le dépassent… Réussira-t-il à assumer l’influence que ses actes auront sur ce monde?

Notre avis

La neige, quel formidable terrain d’aventure. Jonathan Granier, expert pour emmener des héros hauts comme 3 pommes en terre inconnue, donne un écrin graphique incroyable à Yoann Sacré.

Sacré/Garnier, Le Lombard, 64p., 13,99€

10 Gravity Level (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Sarbacane - Vikt, Ibu, Waka, Bek et Pwa, 5 jeunes en rébellion vivent dans une ville souterraine artificielle, où chacun est minutieusement surveillé.

Le jour où l’une de leurs provocations dégénère, ils n’ont d’autre choix que de fuir… vers l’extérieur interdit. Comment survivre dans ce monde inconnu?

Une aventure aux mille couleurs et mille découvertes: mondes désolés, créatures à la Aldébaran, courses-poursuites et émotion… tout y est!

Notre avis

Avec un pitch original (un jour, la gravité disparaît de la Terre, imaginez un peu le bazar), les Italiens Palloni et Macioci s’emmêlent les pinceaux. Ce teenager comic book souffre d’un souci de lisibilité et d’un graphisme vacillant.

«Désertion», Palloni/Macioci, Sarbacane, 80 p., 18€.

11 Les Spectaculaires (T.4)

Le résumé de l’éditeur

Rue de Sèvres - Décembre 1910. Le Palais de l’Élysée est victime d’un cambriolage. Le Président Fallières découvre son coffre-fort pillé: bijoux et liasses de billets ont disparu, mais plus important encore, des documents ultra-confidentiels, susceptibles de mettre en péril la sécurité du pays, ont été dérobés. Seule une carte de visite avec un lapin dessiné, est retrouvée dans le coffre-fort. Plus de doute, il s’agit de l’œuvre d’Arsène Lapin, gentleman cambrioleur.

Les Spectaculaires se voient alors confier une curieuse mission: pour récupérer ces précieux papiers, la joyeuse troupe doit remporter, sans tricher, la grande course automobile qui reliera Paris à Berlin, au printemps prochain! Sans quoi Arsène Lapin menace de divulguer ces documents aux rédactions des plus grands journaux d’Europe…

Notre avis

La bande des Spectaculaires met les gaz, de Paris à Berlin. Une amusante enquête, qui fleure bon le début XXe et portée par des personnages bien croqués.

«Les Spectaculaires dépassent les bornes», Poitevin/Hautière, Rue de sèvres, 56 p., 14€