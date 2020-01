Suspension du prononcé pour une masturbation

Manuel (prénom d’emprunt) s’est masturbé dans sa voiture sous les yeux d’une employée. Il obtient une suspension probatoire pour 3 ans.

L’homme âgé de 29 ans était nerveux et mal à l’aise devant le tribunal correctionnel, devant lequel il comparaissait pour la première fois. Et assure qu’il s’agissait aussi de la dernière.

Le 29 novembre 2018, Manuel se rend devant un centre de bronzage. L’homme se stationne et allume la lumière à l’intérieur de son véhicule. Sous les yeux de la victime, occupée à travailler à l’intérieur de l’établissement, Manuel se masturbe au volant de sa voiture. «Je ne me reconnais pas là-dedans», explique-t-il. Mais le lendemain, il retourne sur les lieux. «Il a baissé la vitre de sa voiture et a fait signe à la victime de venir vers lui, ce qu’elle a refusé», signale le substitut David Dusfrasnes. «Je suis retourné sur place pour faire un feedback, voir si elle comptait porter plainte et m’excuser de mon comportement», justifie Manuel. Ce dernier admet lu-même que son comportement dépasse toute compréhension. «C’est d’ailleurs pour ça que je suis retourné sur les lieux.»

L’inquiétude règne

Le ministère public se montre inquiet. «Ce genre de comportement n’est pas anodin, même s’il s’agit d’une femme majeure. Le plus incroyable, c’est qu’il revient sur place le lendemain matin.» Manuel signale n’avoir aucun problème lié à sa sexualité. Un suivi thérapeutique est fortement conseillé par le substitut Dufrasnes.

Me Fabian Lauvaux, avocat de la défense, plaide une suspension simple du prononcé pour son jeune client. Le conseil tente d’expliquer le geste de son client. «Je pense qu’il s’agit d’un moment d’égarement et de peur. Il se ressaisit aussi vite et se rend compte de ce qu’il vient commettre.» Le tribunal lui a accordé ce jeudi la suspension probatoire du prononcé de 3 ans, afin de suivre une formation axée sur sa déviance sexuelle.