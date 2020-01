VIDÉO | Plus de 300 visiteurs nus au musée de La Boverie à Liège

L’exposition «Hyperréalisme Sculpture», au musée de La Boverie, a fait le plein de visiteurs… nus, hier soir.

L’expo «Hyperréalisme Sculpture, Ceci n’est pas un corps» continue à avoir du succès, au musée de La Boverie à Liège.

Début janvier déjà, les organisateurs avaient enregistré 30.000 visites.

Hier soir, c’était soirée spéciale pour les visiteurs nus. «Plus de 300 visiteurs nus ont répondu à l’appel, des associations de naturistes, mais également monsieur et madame tout le monde», précise l’organisation dans un communiqué. Ajoutant que «les visiteurs sont venus nombreux de Wallonie et de Flandre, mais aussi des quatre coins de la France et des Pays-Bas».

L’exposition est accessible jusqu’au 3 mai.