Près de 15 millions de billets en francs belges dorment toujours dans les tiroirs

Au 31 décembre 2019, un peu moins de 15 millions de billets en francs belges de la dernière série avant l’introduction de l’euro, représentant une valeur totale de 144,4 millions d’euros, n’avaient toujours pas été échangés contre des euros.

Au total, 5,46% de la série des derniers billets en francs belges n’ont toujours pas été échangés contre des euros, indique la Banque Nationale de Belgique sur son site internet. Il s’agit surtout de billets de 100 FB (11,65% non rentrés) et de 200 FB (9,66% non rentrés). Fin 2001, il y avait 273.898.000 millions de billets belges en circulation. Fin de l’année dernière, 14.958.280 billets dormaient toujours dans des tiroirs ou avaient disparu.

Tous les billets imprimés de 1944 à 2001 peuvent être échangés pour une durée indéterminée à la BNB, à l’exception de ceux de 20 et 50 francs. Les pièces ne sont, elles, plus échangeables.

Concernant les pièces en francs, 51,6% de ces dernières n’ont pas été échangées après le passage à l’euro.