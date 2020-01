De la douceur accompagnée de pluie et de vent

Le temps sera d’abord sec jeudi avec des éclaircies et passages nuageux. En cours d’après – midi, la nébulosité deviendra plus abondante et des pluies, le plus souvent faibles, se propageront lentement sur le pays à partir de la frontière française.

+ La météo de votre région

Net radoucissement avec des températures qui remonteront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 11 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest, devenant parfois assez fort l’après-midi. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

La nébulosité restera abondante en soirée et dans la nuit avec parfois un peu de pluie ou une averse. En Ardenne, les nuages bas pourront parfois réduire la visibilité. Minima de 5 à 9 degrés sous un vent modéré à assez fort d’ouest – sud – ouest accompagné de rafales de 50 à 60 km/h.

Le temps s’annonce très nuageux vendredi avec des périodes de pluie. Ce week-end, les températures seront douces pour la saison mais des nuages et de la pluie sont au programme.