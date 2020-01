Coronavirus - "L'annulation est regrettable sur le plan sportif", estime Rutger Smith

(Belga) Rutger Smith, le coordinateur néerlandais du sport de haut niveau de la Ligue flamande d'athlétisme (VAL), a des sentiments mitigés quant à la décision de la fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) de reporter d'un an les championnats du monde en salle de Nankin en raison du coronavirus.

"Je parle en mon nom et non pour la fédération, car je n'ai pas eu le temps de procéder à des consultations internes, mais cela semble être un choix raisonnable", a déclaré Smith dans une première réaction à Belga. "Vous ne pouvez pas garantir la santé. Cependant, sur le plan purement sportif, je trouve dommage qu'ils soient reportés à l'année prochaine, surtout à cause du classement mondial et des Jeux. À Nankin, il y avait beaucoup de points à gagner au classement olympique. Les athlètes qui ont fait des championnats du monde un objectif, ont tiré le mauvais numéro". L'hiver prochain, le calendrier de la saison en salle sera assez chargé avec le championnat d'Europe à Torun, en Pologne, et la Coupe du monde en Chine. "Je suis curieux de savoir comment ils vont planifier cela, il y aura probablement à peine une semaine entre eux", a déclaré Rudger Smith. "J'ai lu que plusieurs villes étaient candidates pour accueillir les Mondiaux cette année, cela aurait pu être une meilleure solution. Bien que ce virus puisse être partout en un mois. Je comprends les choix, mais je pense que c'est une déception pour les athlètes. La semaine dernière, j'ai reçu un mail de World Athletics m'informant que tout se passerait comme prévu pour le moment, mais en une semaine, le virus a bien sûr pris de l'ampleur."