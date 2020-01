Awans: la taxe sur les bureaux approuvée par la Région

Après avoir recalé en décembre dernier la nouvelle taxe sur les surfaces de bureaux que la majorité PS/Vers Demain d'Awans (province de Liège) entendait appliquer en 2020, la Région wallonne a finalement approuvé la version modifiée qui lui a été soumise, a indiqué mercredi Thibaud Smolders, bourgmestre PS d'Awans.

En octobre dernier, la majorité PS/Vers Demain d'Awans a présenté au conseil communal un nouveau règlement-taxe sur les surfaces de bureaux. Le bourgmestre avait expliqué que cette taxe se voulait dissuasive au vu des nombreuses demandes d'implantation de bureaux sur le territoire d'Awans, une commune jugée géographiquement intéressante.

Les autorités locales souhaitent freiner l'installation de bureaux car cela génère des nuisances en termes de mobilité et d'environnement. Cette taxe, à appliquer dès 2020, concernait les bureaux existants et ceux à venir, à raison de 8,60 euros dès le 1er m2 au-delà de 100 m2, par an. Se refusant d'accabler "les petits indépendants", mais afin d'éviter un effet discriminatoire, une taxe forfaitaire de 25 euros était prévue pour les bureaux de moins de 100 m2.Pour pouvoir être appliquée, cette taxe devait être validée par la Région wallonne. Celle-ci l'a recalée, la jugeant discriminatoire en raison d'une différence de taxation estimée trop importante entre les petites et grandes surfaces de bureaux.

Ce règlement-taxe a alors été modifié puis renvoyé à la tutelle. Cette fois, cette nouvelle taxe sur les bureaux a été approuvée.

Cette version modifiée prévoit un forfait de 25 euros jusqu'au 50e m2 et de 50 euros dès le 51e m2 et jusqu'à 100 m2. Dès le 101e m2, et jusqu'à 200 m2, la taxe passe à 4,30 euros le m2. Et enfin, dès le 201e m2, on arrive aux 8,60 euros le m2 prévus initialement.

Cette taxe entre en application pour une durée d'un an afin d'en évaluer les effets.