Assises Liège - La défense de Giuseppe Ficarrotta dépose son mandat

Les avocats de Giuseppe Ficarrotta ont déposé leur mandat mercredi en fin de journée devant la cour d'assises de Liège. Me Séverine Solfrini et Me Christophe van der Beesen ont cependant été immédiatement commis d'office et défendront encore l'accusé, sans être liés à la position adoptée par leur client.

Giuseppe Ficarrotta comparaît devant la cour d'assises de Liège depuis lundi. Les faits qui lui sont reprochés s'étaient déroulés le dimanche 22 octobre 2017 vers 08h45 au café "Le Huit", situé place du Marché à Liège. Un homme cagoulé et ganté, ne se souciant pas de la présence d'autres clients, s'était dirigé vers Salvatore Catalano (65 ans) et l'avait abattu de quatre tirs par arme à feu de calibre 9mm.

De très nombreux éléments matériels tendent à confondre l'accusé qui, depuis son arrestation le jour des faits, affirme son innocence. Il prétend que les faits ont été commis par une autre personne qui lui aurait pris son arme et sa voiture alors qu'il dormait.

Mercredi en fin de journée, les avocats de la défense ont demandé à être déliés de leur mandat car ils ne sont plus en accord avec la position de leur client. "Au vu des témoignages, nous estimions nécessaire d'envisager les capacités mentales de notre client. Il refusait cependant que nous posions des questions à ce sujet. Il voulait être blanchi", a justifié Me Séverine Solfrini.

L'audience a été suspendue et les avocats ont consulté leur bâtonnier. Ils ont ensuite été commis d'office pour assurer la défense de Giuseppe Ficarrotta. Ils ne sont désormais plus liés à la position adoptée par leur client.