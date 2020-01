Assises Namur - L'accusé a une personnalité borderline

Le procès de Michel Petersbourg, accusé d'avoir tué avec préméditation Nathalie Lahaye le 23 novembre 2017 à Walcourt, s'est poursuivi mercredi après-midi devant la cour d'assises de Namur avec la lecture de l'expertise mentale réalisée au sujet de l'accusé.

Dans son rapport du 28 septembre 2018, l'expert répond par la négative à la question de savoir si l'accusé était, au moment des faits et de l'expertise, atteint d'un trouble mental grave qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes.

L'accusé est décrit comme présentant "un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type bordeline avec un fonctionnement paranoïaque (psychorigidité, attitude corporelle d'autorité et rigidité)". Ces troubles de personnalité ne sont pas des maladies mentales mais constituent des troubles caractériels qui se manifestent dans les relations interpersonnelles. Les passages à l'acte peuvent dans ce cadre revêtir un caractère impulsif. Le rapport avec l'autorité semble compliqué, teinté de provocation et de confrontation avec les limites. L'expert n'exclut pas un comportement psychopathique mais relève une présence d'émotions plus en lien avec une personnalité borderline. "La consommation abusive d'alcool perturbe son fonctionnement psychique et amplifie la thématique de persécution. Elle accentue ses fragilités psychiques liées aux traits de personnalité."

A la question de la juge d'instruction de savoir si le trouble de personnalité de l'accusé constitue ou non un trouble mental qui a aboli ou qui a gravement altéré ses capacités de discernement ou de contrôle de ses actes, l'expert précise que le trouble de la personnalité est un trouble mental mais pas une maladie à proprement parler. Il ne peut donc pas à lui seul abolir les capacités de discernement mais lorsqu'il est associé à la consommation d'alcool ou de toxiques, il peut alors altérer ses capacités, comme ce fut le cas au moment des faits.

Les enquêteurs ont également présenté des vues des lieux de l'hôtel de l'Aigle et du parking où était garée la voiture de Nathalie Lahaye, dans laquelle celle-ci a été abattue. Me Mayence, avocat du fils de celle-ci, constitué partie civile, a tiré des conclusions. "Marie, l'amie de Petersbourg qui a accompagné l'accusé et Nathalie Lahaye pour boire un verre avant le décès de la victime, depuis la table où elle était installée, a dû pouvoir observer ce qui s'est passé dans le véhicule. La dame avec qui elle venait de passer un moment était sans vie au volant, cela devait être interpellant. Or, elle prétend n'avoir rien vu."

La victime, âgée de 47 ans au moment des faits, résidait à Somzée. Elle a été tuée d'une balle dans la tête et de deux dans la poitrine par l'accusé. Le corps de Nathalie Lahaye a été retrouvé dans son véhicule sur la place de l'Hôtel de Ville de Walcourt. Dans les heures qui ont suivi son interpellation, Michel Petersbourg, né en 1969, a avoué avoir tiré. Il a cependant réfuté son intention de la tuer.