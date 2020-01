Le débrief du jour: perquisitions au Standard | Polanski: les césars ne calment pas le jeu | Le corps de la maman repêché

Des perquisitions au Standard et chez son président; le «J’accuse» du polémique Roman Polanski en tête des nominations aux césars; disparition d’un couple: le corps de la maman repêché… Voici ce qui a fait, entre autres, l’actu ce mercredi 29 janvier.

1 Standard: 3 transferts dans le viseur de la justice

Une délégation d’enquêteurs, emmenée par le juge d’instruction Michel Claise et le parquet fédéral, a mené des perquisitions au domicile de Bruno Venanzi, président du Standard, et au siège du club, à Sclessin, ce mardi matin. Des suites du large dossier footgate et plus particulièrement à la branche qui concerne Christophe Henrotay. L’agent liégeois domicilié à Monaco, ami de Bruno Venanzi par le passé, et qui avait mené beaucoup de transferts pour le Standard avant de se brouiller avec le club au sujet de Daniel Van Buyten, est dans le viseur de la justice depuis plusieurs mois pour des transferts suspects.

2 Deux SDF soupçonnés de 4 meurtres à Evere, Schaerbeek et La Hulpe

Deux individus sans domicile fixe (SDF) sont suspectés du meurtre de quatre autres SDF dans le cadre d’enquêtes croisées des autorités judiciaires bruxelloises et brabançonnes, a-t-on appris aujourd’hui auprès du parquet du Brabant wallon.

Les corps des victimes avaient été découverts fin 2018 et début 2019 à Evere, Schaerbeek et La Hulpe.

Les deux SDF sans domicile fixe ont été respectivement arrêtés en mai et en septembre 2019. Ils ont été inculpés de meurtre. L’un doit aussi répondre de la prévention d’assassinat.

Poursuivis pour deux homicides perpétrés à La Hulpe, ils le sont désormais pour deux autres commis en région bruxelloise.

3 Polanski: les césars ne calment pas le jeu

«J’accuse», le dernier film du pour le moins polémique Roman Polanski, est en tête des nominations (12) en vue de la 45e cérémonie de remise des césars, qui aura lieu le 28 février prochain.

Les Dardenne sont dans la course, eux aussi.

4 Disparition d’un couple à Charleroi: le corps de la maman des 6 enfants repêché

Le parquet confirme que le corps sans vie repêché hier dans la Sambre est celui de Kauhsar Hussain.

Rapidement, vu l’avis de disparition lancé dernièrement par le parquet de Charleroi, un lien probable a été établi avec la disparition de Kauhsar Hussain.

L’épouse de Shujaat Yawari restait introuvable après la découverte du corps sans vie de son mari, le 16 janvier dernier.

Ils laissent 6 enfants derrière eux.

5 Open d’Australie: Rafael Nadal tombe en quarts de finale

Dominic Thiem (ATP 5/N.5) s’est qualifié pour le dernier carré de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem 2020. Pas face à n’importe qui… L’Autrichien s’est offert le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, sur le score de 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 et 7-6 (6) après une bataille de 4h10 de jeu.

