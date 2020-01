Transfert d’Edmilson: Saint-Trond a déposé plainte et réclame 1,2 million au Standard

Outre la plainte déposée par les agents du footballeur Junior Edmilson contre le Standard de Liège et sa direction, le club de Saint-Trond a également introduit une plainte avec constitution de partie civile contre le club liégeois.

Les Trudonnaires parlent d’escroquerie car le Standard aurait menti à propos de la somme de transfert d’Edmilson, lorsque celui-ci a signé à Al Duhail SCS (Qatar). La plainte des agents du joueur a été transférée à un juge d’instruction de Liège, tandis que celle du STVV sera traitée par la justice limbourgeoise.

La justice enquête sur d’éventuelles irrégularités commises lors du transfert du joueur à l’été 2018 lorsque Junior Edmilson a quitté le Standard pour rejoindre la formation qatarie d’Al Duhail SCS. Edmilson était passé en janvier 2016 de St-Trond au Standard. L’accord spécifiait qu’en cas de nouveau transfert d’Edmilson, le STVV pourrait réclamer 40% de la plus-value réalisée, au-delà du 1,2 million d’euros payés par les Rouches pour le joueur. Deux ans et demi plus tard, Edmilson Junior fait part de son envie d’évoluer à l’étranger. Bruno Venanzi, le président du Standard, a tenté de racheter ces 40% afin de devenir à 100% propriétaire du joueur mais le CEO de Saint-Trond, Takayuki Tateishi, n’a rien voulu savoir. Edmilson est finalement parti au Qatar pour la somme de, selon le Standard, 2 millions d’euros. Le STVV estime cette somme interpellante et soupçonne une escroquerie.

Le club italien de la Fiorentina était prêt à débourser 5 millions d’euros pour le joueur. Et un deal aurait aussi été conclu selon lequel le club qatari aurait déboursé 3,2 millions d’euros pour un accord de coopération en vertu duquel le Standard viendrait faire son stage hivernal de janvier 2019 à Doha. Le Standard s’est finalement rendu en stage à Marbella (Espagne) l’an dernier. La formation d’Al Duhail SCS a au total déboursé 5,2 millions d’euros pour s’adjoindre les services d’Edmilson, ce qui donnerait à Saint-Trond le droit de réclamer 1,6 million d’euros, bien plus que les 320.000 euros perçus.

Le magistrat de presse limbourgeois, Jeroen Swijsen, a indiqué qu’il y avait deux plaintes similaires, l’une courant à Liège et l’autre à Hasselt.