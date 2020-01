Disparition d’un couple à Charleroi: le corps de la maman des 6 enfants repêché

Le parquet confirme que le corps sans vie repêché mardi dans la Sambre est celui de Kauhsar Hussain. Son mari avait été découvert dans l’eau. Ils laissent 6 enfants derrière eux.

Les pompiers de Marcinelle ont repêché, ce mardi vers 8h30, un corps sans vie dans la Sambre à hauteur de l’écluse à Farciennes.

Rapidement, vul’avis de disparitionlancé dernièrement par le parquet de Charleroi, un lien probable a été établi avec la disparition de Kauhsar Hussain.

L’épouse de Shujaat Yawari restait introuvable après la découverte du corps sans vie de son mari, le 16 janvier dernier.

Le véhicule du couple à l’abandon

Depuis le jeudi 26 décembre dernier, l’entourage du couple belge d’origine afghane et notamment les six enfants, pris en charge depuis lors par la sœur de la victime, n’avaient plus la moindre nouvelle.

D’après les premiers éléments à disposition de la police fédérale en charge de l’enquête, les deux personnes ont quitté leur domicile rue de la Station à Carnières durant la nuit.

Quelques heures après, une camionnette VW Transporter blanche, immatriculée 1-CNZ-869, portières ouvertes et moteur tournant, a été découverte sur le site désaffecté d’Interbéton rue de Montigny à Charleroi. Personne ne se trouvait à l’intérieur, mais des traces de sang avaient été découvertes à l’intérieur du véhicule, laissant présager d’un drame.

Ce mercredi matin, l’autopsie du corps repêché dans la Sambre a permis de confirmer qu’il s’agit de Kauhsar Hussain. Le parquet précise «ne pas être encore en mesure d’apporter des précisions quant aux causes du décès».