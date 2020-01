Open d’Australie: Rafael Nadal éliminé en quarts de finale

L’Espagnol ne remportera pas un 2e Australian Open cette année.

Dominic Thiem (ATP 5/N.5) s’est qualifié pour le dernier carré de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem 2020. L’Autrichien a battu le N.1 mondial espagnol Rafael Nadal sur le score de 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 et 7-6 (6) après une bataille de 4h10 de jeu.

