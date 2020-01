Depuis octobre,les élèves de 5e et 6ede l’école communale de Bois-et-Borsu apprennent le wallon avec des bénévoles. EdA

Parler et chanter wallon à l’école; La Belgique à la tête du Conseil de sécurité de l’ONU ; Koh-Lanta, l’aventure reprend... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 29 janvier 2020.

1 VIDEO| Clavier: vendredi, on djôse wallon à l’école de Bois-et-Borsu

C’est vite devenu une tradition à laquelle ils tiennent. Un vendredi après-midi par mois, les élèves de Madame Roxane parlent wallon. L’ambiance est un peu chaude (fin de semaine oblige) mais aussi étonnement studieuse.

+ A LIRE

2 Priorité à l’enfance pour la présidence belge du Conseil de sécurité

La Belgique va présider pour un mois le Conseil de sécurité de l’ONU. Sa priorité y ira aux enfants entraînés dans des conflits armés.

+ A LIRE

3 Renouvelable: la Wallonie végète

Les énergies renouvelables continuent à se développer en Belgique, et aussi en Wallonie. Toutes les courbes, d’installation et de production sont à la hausse. «Mais nous restons à la traîne au niveau européen», tempère Fawaz Al Bitar, directeur d’Edora, la fédération du secteur. Pour comparaison, la Belgique se situait en 2018 à 9,4% de production renouvelable (toutes énergies confondues), loin de son objectif de 13% pour 2020. En Europe, seuls trois pays font preuve de moins d’ambition.

+ A LIRE

4 Le succès du maraîchage ne garantit pas un salaire aux maraîchers

Le maraîchage, c’est dur physiquement. Côté rentabilité, ce n’est pas rose non plus, même si les gens veulent consommer local.

+ A LIRE

5 Les Boucles à Bastogne pour les nuls

Les Boucles à Bastogne débutent ce vendredi soir. Présentation d’une épreuve qui va attirer la grande foule.

D’année en année, les Legend Boucles à Bastogne gagnent en popularité. La foule se masse de plus en plus nombreuse le long des parcours et dans la ville de Bastogne.

Voici quelques infos à connaître avant ce week-end de compétition.

+ A LIRE

6 Pesticides et cancers à Fernelmont: qui a des nouvelles des experts?

Des experts se penchent sur le lien éventuel entre les pesticides et la concentration de cancers à Cortil. Mais les ministres sont sans nouvelles…

+ A LIRE

7 Mons offre 50€ à ses habitants pour végétaliser leur façade

La cité du Doudou veut encourager ses habitants à faire de leur façade une oasis pour la biodiversité.

+ A LIRE

7 Charleroi-Bruges: Rezaei privé de retrouvailles

Le Sporting est contractuellement privé de son meilleur buteur Kaveh Rezaei, qui appartient… au Club de Bruges.

+ A LIRE

8 Le coude de Thiam, bon pour le lancer

Nafi Thiam, qui passé une IRM lundi, a le feu vert de la Faculté pour reprendre les entraînements de javelot fin mars.

+ A LIRE

9 Koh-Lanta, «L’île des héros»: ce qui change

L’aventure reprendra le vendredi 21 février sur TF1. Grande nouveauté de cette nouvelle édition: des anonymes vont affronter cinq anciens candidats emblématiques.

+ A LIRE

10 PHOTOS & VIDÉO | Bellewaerde a dévoilé Wakala, sa future attraction

Au printemps, une montagne russe familiale longue de 660 mètres et accessible pour les petits dès 1 mètre sera inaugurée. Une future «icône» du parc dit le directeur.

+ A LIRE