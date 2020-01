Incendie volontaire à Beersel: l’homme grièvement brûlé est décédé

L’homme de 42 ans grièvement brûlé mardi dans l’incendie volontaire d’une maison à Beersel a succombé à ses blessures, a annoncé mercredi le parquet de Hal-Vilvorde. Une enquête judiciaire pour homicide et incendie volontaire a été ouverte mardi à la suite du décès de l’épouse du quadragénaire.

L’incendie s’est produit mardi vers 12 h 15 dans la Stationsstraat à Beersel. Lors de l’arrivée des pompiers, les flammes dévoraient déjà l’habitation et le feu se concentrait principalement au premier étage, à l’arrière de la maison. Deux personnes se trouvaient dans la maison, une dame de 39 ans et son mari de 42 ans. L’homme a été conduit à l’hôpital des grands brûlés de Neder-over-Heembeek, où il a succombé mercredi à ses blessures, et son épouse est décédée sur place.

Le parquet a envoyé mardi un expert, un médecin-légiste et le labo de la police judiciaire pour une première enquête.