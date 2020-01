Perquisitions: le Standard et Bruno Venanzi se disent «sereins»

Le club liégeois a réagi après les perquisitions de ce mercredi matin dans le cadre l’enquête sur des transferts suspects.

Le Standard a confirmé que des perquisitions ont eu lieu dans ses locaux ainsi qu’au domicile de son président Bruno Venanzi. Ces perquisitions ont été «ordonnées par un juge d’instruction bruxellois dans le cadre d’une enquête en cours sur l’agent de joueurs Christophe Henrotay», précise le club liégeois, actuel 4e de Pro League.

«Par leur collaboration étroite avec les autorités judiciaires, le Standard de Liège et son Président entendent vouloir aider la Justice au mieux dans l’avancement de son enquête et espèrent que toute la lumière y sera faite très rapidement. Notre club et Bruno Venanzi sont sereins car rien ne leur a été reproché dans le cadre de ces investigations», poursuit le communiqué.

Henrotay: «Impliqué dans aucune forme de fraude, pas même avec Monsieur Venanzi»

Pour rappel, le parquet fédéral et le juge d’instruction bruxellois Michel Claise mènent, depuis plusieurs mois, une enquête judiciaire sur du blanchiment d’argent et association de malfaiteurs. L’enquête porte notamment sur les modalités financières des transferts sortants d’Alexander Mitrovic et Chancel Mbemba vers le club de football anglais Newcastle, ainsi que le transfert de Youri Tielemans vers l’AS Monaco.

Cette perquisition est consécutive à une première opération réalisée en avril dernier au siège du club de football du RSC Anderlecht et de l’Union belge de football, ainsi que quatre perquisitions exécutées les 10 et 11 septembre derniers à Monaco (1), en Belgique (2) et à Londres (1). Au terme de ces perquisitions, l’agent de joueurs à Monaco Christophe Henrotay et un de ses collaborateurs en région liégeoise, Christophe Cheniaux, avaient été arrêtés. Ce dernier avait été inculpé pour blanchiment d’argent, corruption privée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux et placé sous mandat d’arrêt, tandis que Christophe Henrotay avait été écroué dans une prison monégasque après qu’un mandat d’arrêt international eut été délivré à son encontre.

Entre-temps, la cour d’appel de Monaco l’a remis en liberté sous caution. La juridiction doit toutefois encore se pencher sur la demande d’extradition de la Belgique.

D’après la RTBF et la VRT, Bruno Venanzi est suspecté d’irrégularité dans le cadre de plusieurs transferts de joueurs arrivant ou quittant le Standard. Les enquêteurs s’intéressent aux commissions versées à Christophe Henrotay et à la manière dont différentes personnes auraient été payées pour ces transferts. Il existe des soupçons de rétrocommission. Bruno Venanzi est également soupçonné de blanchiment d’argent et fraude fiscale.

«Mon client attend toujours son extradition de Monaco», a déclaré mercredi Me Dimitri de Béco, l’avocat de Christophe Henrotay. «Il ne sait pas de quoi Monsieur Venanzi est soupçonné, mais il confirme qu’il n’a été impliqué dans aucune forme de fraude, pas même avec Monsieur Venanzi», a-t-il dit.