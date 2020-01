Mons: la Province de Hainaut déménage des services dans les locaux de la SWDE

La Province de Hainaut a racheté le bâtiment de la SWDE pour y installer différents services liés à la culture, l’enseigmenent et le tourisme. Google Maps

Le Conseil provincial a décidé de réorganiser ses services et bâtiments. La Fédération du Tourisme va migrer du centre-ville à la Digue de Cuesmes.

L’heure est à la rationalisation à la Province de Hainaut, dont les services sont dispersés dans différentes implantations à Mons notamment. Elle s’est engagée dans un vaste processus de réorganisation de ses services sur le territoire du chef-lieu, ce qui va se traduire par la création d’un pôle administratif centralisant la plupart de ses services.

Concrètement, la Province a acheté un bâtiment occupé jusqu’à présent par la Société Wallonne des Eaux, dans le quartier de la digue de Cuesmes et situé à proximité du site Delta-Hainaut, où se trouvent déjà toute une série de services d’appui de la Province.

Très prochainement, le bureau pédagogique de la Province (CAPP Hainaut), la Fédération du Tourisme et l’administration de la Haute École Hainaut-Condorcet déménageront à deux pas. «De quoi permettre de nombreuses synergies, une utilisation rationnelle des bâtiments et rendre plus cohérente la gestion administrative provinciale», indique la Province dans un communiqué.

Conséquence de ces déménagements à venir: le Conseil provincial a décidé de mettre en vente son bâtiment de la rue des Clercs, au cœur du centre historique montois. Il hébergeait la Fédération du tourisme. Celle-ci devrait emménager dans ses nouveaux locaux en avril de cette année. Le déménagement des autres services susmentionnés devrait intervenir d’ici le mois d’octobre.

La SWDE cherche toujours l’endroit idéal

Du côté de la SWDE, ce déménagement n’implique pas un départ de Mons, la Société wallonne des eaux considérant la ville comme une implantation importante, indiquait son porte-parole à nos confrères du journal La Province.

Son service administratif va déménager à Cuesmes, provisoirement, le temps de trouver une nouvelle implantation qui permettra de regrouper ses services administratifs et techniques, actuellement dispersés sur trois sites à Mons et Frameries.