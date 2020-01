Line Renaud et Bernard Depoorter à la même table, à Paris

Le styliste brabançon Bernard Depoorter était à Paris pour le dîner de la mode. Il y a partagé la table de Line Renaud.

De nombreuses personnalités ont participé jeudi dernier au Pavillon Cambon Capucines (Paris) au 18e dîner de la mode, un rendez-vous mondain destiné à récolter des fonds en faveur de la lutte contre le sida.

Line Renaud y a fait une apparition remarquée aux côtés du styliste wavrien Bernard Depoorter et la compagne de celui-ci, l’artiste chinoise Kaixuan Feng. Line Renaud portait une blouse de style art déco spécialement créée pour l’occasion par Bernard Depoorter.

Le dîner réunissait des personnalités de la mode, mais aussi du cinéma et des médias: Monica Bellucci, Rachida Brakni, Éric Cantona, Béatrice Dalle, Jean-Paul Gaultier, Isabelle Huppert, Jain, Reda Kateb, Géraldine Nakache, Rod Paradot et Oxmo Puccino. Le dîner était présidé par leurs altesses royales le prince Joachim et la princesse Marie de Danemark. La soirée a permis de récolter plus de 780 000€ en faveur de la lutte contre le sida.