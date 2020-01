AC Milan: vibrant hommage à Kobe Bryant et 1er but d’Ibrahimovic à San Siro depuis son retour

L’AC Milan s’est qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe d’Italie, où il affrontera la Juventus, en battant le Torino 4-2 après prolongation, au terme d’un match débuté par un hommage à Kobe Bryant.

Décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère, la star mondiale du basket avait passé une partie de son enfance en Italie et était un supporter revendiqué du Milan.

Avant le début du match, un premier hommage lui a été rendu, avec sur les écrans géants des photos le montrant aux côtés de sa fille Gianna, elle aussi tuée dans l’accident.

A la 24e minute - comme son numéro de maillot aux Los Angeles Lakers -, le stade s’est ensuite levé pour une minute d’applaudissements.

Your memory will never fade, your legacy will last forever

Ciao, Kobe! ?#SempreKobe pic.twitter.com/ojj1Ky1s5Y