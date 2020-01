Coronavirus - Les Australiens évacués de Wuhan en quarantaine sur l'île Christmas,ex-centre de détention

(Belga) L'Australie va à son tour entamer une opération d'évacuation de ses ressortissants bloqués dans la ville chinoise de Wuhan, placées en quarantaine en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus qui s'y est développée. La priorité sera donnée aux personnes vulnérables qui seront placées d'abord en quarantaine sur l'île Christmas dans l'océan Indien, qui a jadis été utilisée par l'Australie comme centre de détention pour les demandeurs d'asile.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi que le gouvernement fédéral australien allait tenter d'évacuer ses ressortissants "isolés et vulnérables" bloqués en Chine en raison de l'épidémie du nouveau virus. Les enfants et personnes âgées présentement dans la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie, auront la priorité. Les évacués seront ensuite placés en quarantaine sur l'île Christmas, pic rocheux dans l'Océan Indien, entre l'Australie et l'Indonésie, à trois heures de vol de la ville de Perth, capitale d'Australie Occidentale. Ces personnes seront installées dans l'ancien centre de détention pour demandeurs d'asile, clandestins arrivés par bateau, fermé en octobre 2018 par l'Australie. Les Affaires étrangères australiennes ont déjà été contactées par 600 Australiens qui se sont enregistrés dans la province d'Hubei, dont Wuhan est la capitale. Le calendrier de l'opération de rapatriement n'est pas encore établi, Canberra étant dépendante de la permission de Pékin. D'autres pays, dont les États-Unis et le Japon ont déjà entrepris d'évacuer certains de leurs ressortissants, alors que la France, l'Union européenne et le Canada tentent de faire de même. Le nombre de personnes infectées s'établissait mercredi à 5.974 dans tout le pays, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires nationales chinoises. Cinq cas ont été confirmés en Australie, et 16 cas suspects sont aussi investigués dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, ont confirmé les autorités sanitaires régionales mercredi. Le Premier ministre australien a par ailleurs annoncé qu'un million de masques issus des stocks publics seront redistribués dans le réseau d'infrastructures sanitaires du pays, principalement là où les réserves avaient été épuisées au fil de la crise des feux de forêt les mois passés en Australie.