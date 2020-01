Limbourg et Ramadani arrivent à Verlaine

Double coup terrible pour Verlaine qui rapatrie Valton Ramadani et fait venir Lucas Limbourg. Il le fallait!

Pour un mardi particulier, c’est un mardi particulier qu’a vécu Verlaine. Avec non pas un, ni deux, mais trois grosses nouvelles qui vont directement impacter le noyau plus que jamais concerné par le maintien. À la suite du départ de Shelton Guillaume dès ce mercato pour une destination qui devrait être précisée dans les prochaines heures, les Taureaux ont activé leurs réseaux, Marc Segatto en premier.

Et ce n’est pas un joueur mais deux qui arrivent voie des Six Bonniers. Le premier est une vieille connaissance de notre arrondissement puisque Verlaine s’offre, pour cette fin de saison, Valton Ramadani. L’ancien Fizois, sur une voie de garage à Visé en D1 amateurs, revient par chez nous. Là où il avait explosé il y a quelques mois sous les couleurs de Fize qu’il avait failli conduire en D3 amateurs. Embêté par des soucis adminstratifs, le Hutois de 23 ans n’a disputé aucune minute de jeu avec les Oies. À son âge, il se devait de jouer. Raison pour laquelle il est à l’entrainement depuis quelques semaines à Verlaine. Visé lui avait d’ailleurs signifié qu’il n’était plus le bienvenu là-bas après avoir transféré quelques cadors en plus. Pas un hasard, du coup, si on avait croisé l’ex Fizois lors du dernier Verlaine-Solières… Et si Visé n’avait pas su l’affilier en raison de soucis administratifs, Verlaine, lui, a eu la garantie qu’il pourrait le faire sans souci de la part de l’Union belge même s’il a fallu, pour cela, passer par un contrat semi-professionel.

Voilà en tout cas un fameux transfert pour Verlaine qui a trouvé, avec Radamani, le remplaçant naturel de Shelton Guillaume, en partance. Mais ce n’est pas tout puisque les Hesbignons se sont aussi assurés les services d’un autre joueur, un peu moins connu certes sous nos latitudes. Les Taureaux ont en effet fait également signer un nouveau joueur en la personne de Lucas Limbourg. Ce médian axial de 21 ans arrive en droite ligne du Grand-Duché de Luxembourg et plus précisément de Wiltz, équipe de D2. Formé à Eupen dont il est parti en 2018-2019 alors qu’il était en U17, cet habitant de Saive va venir fouetter la concurrence dans le milieu orphelin de quelques cadres. Il arrive de manière libre vu qu’il vient de l’étranger. Cette fois, Verlaine s’est donné les moyens de ses ambitions: se sauver…