Les informateurs prolongés jusqu’au 4 février

Après plus de trois heures d’entretien avec le roi, les informateurs viennent de sortir du palais. Ils sont prolongés jusqu’au 4 février.

La mission des informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens est prolongée jusqu’au 4 février prochain, a indiqué mardi soir le Palais Royal après plus de quatre heures d’audience. «Sa Majesté le Roi a reçu en audience au Palais de Bruxelles Messieurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens. Les informateurs ont remis au Roi un rapport. Ils vérifieront certains éléments et déposeront leurs conclusions finales le 4 février 2020», a communiqué le Palais peu après 19h30.

En quittant le palais, le président du MR Georges-Louis Bouchez a confirmé cette information. «Il y a des solutions mais il reste un grand chemin à parcourir» a-t-il déclaré.

L’audience des informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, le président du CD&V, chez le Roi auquel ils étaient censés présenter le rapport final de leur mission, s’est révélée particulièrement longue. MM. Bouchez et Coens se sont présentés au Palais royal à 15h30. Ils ont quitté les lieux peu après 19h30.

Au cours des dernières semaines, ils ont tenté en vain de rapprocher les points de vue de la N-VA et du PS. Le président du PS Paul Magnette a répété lundi qu’en l’état un gouvernement associant ces formations n’était pas envisageable.