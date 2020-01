Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 29 janvier

Jay Roach, Taika Waititi et Osgood Perkins sont au menu de ce mercredi. -

Fox News, un porc, des colombes pas si blanches, les jeunesses hitlériennes, une maison sans pain d’épice, des animaux bavards et même un adultère: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 29 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Scandale (Bombshell)

Drame/Biopic de Jay Roach. Avec Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman et John Lithgow. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Un an avant le raz-de-marée Weinstein, on découvrait que le grand patron de Fox News avait lui aussi les mains baladeuses et plus si affinités.

Ce qu’on en pense

Les dessous des chaînes d’info américaines, c’est pas joli joli. La bataille de ces femmes n’en est que plus passionnante à suivre.

La critique complète

Jojo Rabbit

Comédie noire de & avec Taika Waititi. Avec Roman Griffis Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie et Sam Rockwell. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Jojo, membre zélé des jeunesses hitlériennes fait une découverte étonnante dans son grenier. Un indice: ce n’est pas un furet.

Ce qu’on en pense

Aborder la satire par le prisme de la naïveté d’un enfant, c’est juste fabuleux. Une perle de second degré.

La critique complète

Gretel et Hansel

Film d’horreur d’Osgood Perkins II. Avec Sophia Lillis. Durée: 1 h 27.

Ce que ça raconte

Poussée dans le dos par sa mère un peu barrée, Gretel doit fuir dans la forêt avec son jeune frère Hansel. Affamés, ils sont recueillis par une vieille femme étrange…

Ce qu’on en pense

Le fils d’Anthony Perkins revisite le conte des frères Grimm et inverse la perspective en offrant la part du lion aux personnages féminins. Mais, plus esthétique et gothique qu’effrayant, sa tentative sonne atrocement creux.

La critique complète

Noura rêve

Drame de Hinde Boujemaa. Avec Hend Sabri, Lofti Abdelli et Hakim Boumsaoudi. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Noura aimerait vivre avec son amant. Mais en Tunisie, l’adultère est sévèrement puni par la loi.

Ce qu’on en pense

Drame intime qui traite avec justesse de la passion, même s’il n’évite pas quelques maladresses.

La critique complète

Le voyage du Dr Dolittle

Comédie familiale de Stephan Gaghan. Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas et Michael Sheen. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Le Dr Dolittle vit en solitaire entouré de ses animaux exotiques jusqu’au jour où la jeune reine Victoria requiert impérativement ses soins. Commence ainsi un long périple.

Ce qu’on en pense

Tout est mis en place pour que la magie opère et… la magie n’opère pas. C’est long, truffé d’absurdités, on rit à peine et on baille beaucoup!

La critique complète

L’esprit de famille

Comédie de Jacques Besnard. Avec Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko et Isabelle Carré. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Après le décès de son père, un écrivain dialogue avec son fantôme et lui dit enfin ce qu’il a sur le cœur.

Ce qu’on en pense

C’est bourré de bonnes intentions mais ça végète beaucoup aussi pour finalement nous mettre devant des évidences criantes de platitude.

Les enfants du temps

Film d’animation de Makoto Shinkaï. Durée: 1 h 54.

Ce que ça raconte

Embauché dans une revue consacrée au paranormal, le jeune Hodaka doit enquêter sur l’existence de prêtresses du temps.

Ce qu’on en pense

Une fable remplie de poésie et d’amour qui ne plaira pas seulement aux fans d’animation japonaise tant elle est universelle.

Muidhond

Drame de Patrice Toye. Avec Tijmen Govaerts, Ina Geerts, Line Pillet et Julia Brown. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Libéré de prison et voulant tirer un trait sur ton passé, Jonathan retourne vivre chez sa mère. Mais tout bascule lorsqu’une maman et sa fille s’installent à côté de chez eux.

Ce qu’on en pense

Un long-métrage déroutant qui nous fait éprouver une certaine empathie pour un personnage méprisable.

Le lion

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin. Avec Dany Boon et Philippe Katerine. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Romain Martin, psychiatre, est chargé de déterminer si son patient Léo Milan est l’espion qu’il clame être. Pour Romain, il ne fait pas de doute que Léo est un mythomane. Jusqu’au jour où sa petite amie est enlevée…

Ce qu’on en pense

Comme d’habitude quand il s’agit de bonnes grosses comédies qui tachent, Alternative Films n’a pas souhaité montrer ce film à la presse. Ce qui n’empêche pas Dany Boon et Philippe Katerine, ses acteurs principaux, d’assurer la promo. On vous dit ce qu’on en pense dès qu’on l’a «rattrapé».