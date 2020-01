La Sennette polluée, Ecaussinnes appelle à des mesures d’urgence

La commune d’Ecaussinnes appelle les exploitants du zoning industriel à prendre des mesures urgentes pour résoudre une pollution par des billes de plastique dans la rivière Sennette.

Le service environnement de la commune d’Ecaussinnes a constaté le 27 janvier, grâce à l’appel d’un riverain, une pollution au plastique dans les eaux de la Sennette, un affluent de la Senne qui coule entre Familleureux et Clabecq.

Une quantité importante de billes translucides en plastique flotte le long les berges du cours d’eau.

«Nous ne connaissons pas encore les causes ni l’ampleur de la pollution», a indiqué Arnaud Guérard, échevin de l’environnement de Senneffe. «Mais la présence de ces billes à une telle distance en aval du zoning industriel, soit quelque sept kilomètres, suscite de l’inquiétude quant à l’importance de la pollution. D’autres billes ont été également retrouvées en amont.»

Les billes seraient, selon l’échevin, produites dans le zoning et utilisées dans les processus industriels de plusieurs exploitants du zoning de Feluy-Ecaussinnes.

«Les services communaux ont contacté le service de l’environnement du SPW. Nous espérons que notre réaction rapide va permettre d’identifier au plus vite l’origine et les auteurs de la pollution. La commune demande, par ailleurs, aux entreprises du zoning industriel de prendre leurs responsabilités et des mesures urgentes pour résoudre cette pollution. Le problème est délicat car ces billes s’introduisent dans le cycle de l’eau et elles constituent un véritable danger pour l’environnement ainsi que pour les animaux en cas d’ingestion», a conclu Arnaud Guérard.