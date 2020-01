L’entreprise de matériel de construction Selfmatic déclarée en faillite: des dizaines de clients lésés

Nous vous révélions la semaine dernière les ennuis financiers de l’entreprise Selfmatic active dans toute la Wallonie. Elle vient d’être déclarée en faillite.

Le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles a déclaré en faillite l’entreprise Selfmatic, qui propose de kits prêts-à-monter pour les installations sanitaires, l’électricité et le chauffage central, indique-t-il mardi. Le curateur doit encore analyser le dossier, mais des dizaines de clients pourraient être lésés.

L’entreprise Selfmatic est installée à Ruisbroek, dans le Brabant flamand, et est surtout active en Région wallonne. Elle compte six magasins, notamment à Farciennes, Saint-Ghislain et Tournai.

Les conséquences de la faillite restent incertaines. Le bilan social de l’entreprise fait état de 36 travailleurs et des dizaines de clients pourraient être concernés. Sur une page Facebook rassemblant 81 membres, des clients se plaignent d’avoir payé des milliers d’euros à l’entreprise sans recevoir le matériel.

Le curateur Jean-Louis De Chaffoy rencontrera la direction de l’entreprise mercredi.