Djokovic se joue de Raonic et rejoint Federer en demies de l’Open d’Australie

Novak Djokovic, deuxième joueur mondial, s’est qualifié pour les demi-finales de l’Open d’Australie grâce à sa victoire 6-4, 6-3, 7-6 (7/1) sur Milos Raonic (ATP 35), mardi. Le Serbe, tenant du titre, vise un 8e sacre à Melbourne.

En demi-finale, Djokovic, qui n’a perdu qu’un seul set depuis le début du tournoi, retrouvera Roger Federer. Le Suisse, troisième mondial, s’en est miraculeusement sorti face à l’Américain Tennys Sandgren (ATP 100) après avoir sauvé sept balles de match, 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8) et 6-3.

Serbian sensation 🇷🇸@DjokerNole def. Milos Raonic 6-4 6-3 7-6(1) to advance to his eighth #AusOpen semifinal, where he will meet Roger Federer for the 50th time. #AO2020 pic.twitter.com/ElT6H9jDAE