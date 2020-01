Notre dossier médical devrait-il être mieux protégé des médecins indélicats?; Pourquoi le mercato belge est si calme; Tétraplégique, l’humoriste Stéphanie Binon se lance dans le «sit-up» show... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 28 janvier 2020.

1 Notre dossier médical devrait-il être mieux protégé des médecins indélicats?

La LUSS, ligue des usagers des services de santé, réclame des conditions d’accès plus strictes au dossier médical informatisé ouvert pour chaque patient dans les hôpitaux. Elle demande également des sanctions plus sévères pour les médecins spécialistes «indélicats».

2 Demeyer: «J’essaie de prendre le bus, mais mes chauffeurs n’aiment pas parce que je vais casser leur business...»

Avec le chantier du tram, la Ville de Liège invite citoyens et touristes à privilégier la mobilité douce pour se déplacer.

Le bourgmestre, Willy Demeyer, se rend parfois en bus à l’hôtel de ville.

Interview.

3 Tétraplégique, l’humoriste Stéphanie Binon se lance dans le «sit-up» show

Du rire aux larmes, il n’y a souvent qu’un pas. Les clowns portent un masque, les acteurs comiques sont ceux qui vous mettent le cœur en lambeaux lorsqu’ils jouent un rôle dramatique… Ce petit supplément d’âme qui touche, Stéphanie Binon (45 ans) n’a pas dû beaucoup forcer pour le trouver.

Victime d’une chute à 14 ans, alors qu’elle faisait de la gymnastique sur des barres asymétriques, elle vit en fauteuil depuis 30 ans. «Je suis devenue tétraplégique du jour au lendemain. Je le vis très bien aujourd’hui… J’ai juste eu une adolescence un peu pourrie», sourit-elle.

4 INTERVIEW | Lola Marsh, la musique comme un médicament

Depuis leurs premiers succès Sirens et You’re Mine en 2015 et le premier album Remember Roses en 2017, le groupe Lola Marsh n’a pas trouvé d’autre justification à son nom que «ça sonne bien». Et ils fonctionnent comme ça depuis le début, au feeling.

Le duo israélien propose un deuxième album de folk romantique et cinématographique. Et c’est joli.

5 Pourquoi le mercato belge est si calme

La tendance s’était déjà marquée il y a un an, et se confirme cette année: ce mercato de janvier belge n’est pas très agité. Du moins, au niveau des transferts entrants. Ils ne sont qu’une petite trentaine, jusqu’ici, à avoir intégré un nouveau club de D1A cet hiver… contre 180 sur le mercato d’été.

6 Assassinat de Nathalie Lahaye: une mort vers 21h selon les experts, plutôt que... 17h

Ce mardi, c’était au tour des experts, en l’occurrence le toxicologue et le médecin légiste de témoigner devant la Cour d’Assises de Namur.

La Cour examine, depuis lundi, le dossier à charge de Michel Petersbourg. Celui-ci est accusé d’avoir, le 23 novembre 2017, assassiné Nathalie Lahaye, à Walcourt.

Première «surprise»: l’heure du décès remonterait, selon le Dr François Beauthier, médecin-légiste, au plus tôt à 21 heures. L’enquête sur la téléphonie la situait plusieurs heures plus tôt...

7 Les Magritte du cinéma, intimement liés avec le FIFF

La 10e cérémonie des magrittes du cinéma, c’est ce samedi. À la manœuvre, l’académie André Delvaux, la RTBF, mais également le festival du film francophone de Namur (FIFF).

Depuis les débuts du festival, Nicole Gillet, déléguée générale du FIFF, fait partie du conseil d’administration des magrittes du cinéma. «Nous avons toujours été partenaires. Le festival a toujours été actif», précise celle qui fait partie de l’équipe organisatrice de la cérémonie.

8 «La sérénité de Thierry nous a étonnés»

Directeur du team Hyundai, l’Italien Andrea Adamo a (évidemment) apprécié à sa juste valeur la victoire, «historique» et au panache, de Thierry Neuville au Monte-Carlo, dimanche.

Interview.

9 «Noura rêve»: l’adultère sur le banc des accusés

En Tunisie, l’adultère est encore passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La réalisatrice belgo-tunisienne Hinde Boujemaa dénonce cette pratique dans «Noura rêve».

Son premier film de fiction suit le parcours du combattant d’une Tunisienne qui attend son divorce pour pouvoir enfin s’afficher avec l’homme qu’elle aime. Malheureusement pour eux, la société ne l’entend pas de cette oreille. Hommes et femmes sont normalement égaux face à cette loi. Mais dans les faits, il y a une légère (hum) différence de traitement. On vous le donne en mille, la balance penche du côté de la gent masculine.

10 Anderlecht: ça passera par le milieu et la mentalité

C’est paradoxalement au terme de la pire prestation de la plus mauvaise saison de son histoire qu’Anderlecht a repris espoir, dimanche, à Bruges.

Les Mauves à un point du Top 6 dimanche? Pas impossible du tout!

Mais sont-ils armés pour l’improbable exploit?

+ Si les résultats leur sont favorables samedi...