Eliminée à Melbourne, Elise Mertens songe à la Fed Cup: «le Kazakhstan sera dangereux»

L’Open d’Australie 2020 est définitivement terminé pour Elise Mertens.

Après sa défaite en huitième de finale en simple lundi contre Simona Halep, numéro 3 mondiale, la numéro 1 belge, 17e mondiale, 24 ans, s’est inclinée mardi en quart de finale du double avec sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka. Sur le court n°3, le duo a subi la loi des sœurs taiwanaises Hao-Ching et Latisha Chan 7-6 (9/7), 6-2.

«C’est dommage», a confié Elise Mertens. «Le niveau n’était pas celui que nous espérions, il y a eu trop de hauts et des bas. Elles étaient très agressives au filet, mais ce sont de véritables joueuses de double. Et nous avons commis un peu trop de fautes. Nous aurions pourtant pu gagner le premier set. Nous avons eu des balles de break, mais nous ne les avons pas saisies. Nous sommes des compétitrices et il faut parfois évacuer une frustration. Mais ce fut tout de même un bon Open d’Australie».

Elise Mertens va désormais rentrer à la maison, dès mardi soir d’ailleurs, pour récupérer quelques jours avant de se tourner vers le prochain rendez-vous. Il s’agira de la rencontre de Fed Cup avec la Belgique contre le Kazakhstan, à Courtrai les 7 et 8 février.

«Je ne connais pas très bien nos adversaires, mais Diyas et Putintseva ont aussi très bien joué lors de cet Open d’Australie. Le Kazakhstan sera donc dangereux. Si on regarde sur le papier, on va dire que c’est un pays méconnu, mais leurs joueuses sont tout de même bien classées. Je me souviens avoir affronté Putintseva en juniors, mais cela remonte évidemment. Je ne garde pas un grand souvenir de ma dernière sortie en Fed Cup, mais avec le niveau actuel, cela devrait mieux se passer. Nous avons une chouette équipe et ce serait bien de pouvoir jouer la phase finale».