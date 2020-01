Alerte aux feux de forêt à proximité de la capitale australienne

Plusieurs faubourgs situés au sud de la capitale australienne Canberra ont été placés en état d’alerte en raison d’un important incendie sévissant à proximité du Namadgi National Park.

Les pompiers ont demandé aux habitants de la commune de Tharwa et de plusieurs autres endroits situés au sud de la capitale fédérale «de se mettre immédiatement à l’abri».

«Il est maintenant trop tard pour partir. Si vous ne vous trouvez pas dans la région, ne revenez pas», précisent les services de secours. Selon les autorités, les flammes couvrent une superficie de 4.646 hectares et dévorent chaque heure 400 hectares supplémentaires en dépit de l’action des pompiers. Ceux-ci ont d’ailleurs prévenu que cela pourrait prendre du temps avant que l’incendie ne soit maîtrisé.

Les autorités locales ont placé la région en alerte jusqu’à dimanche inclus, étant donné que le vent changeant et les températures élevées pourraient aggraver la situation sur le front des incendies. La région entourant la capitale avait jusqu’à présent été relativement épargnée par les feux de forêt qui ont déjà consumé plus de 12 millions d’hectares dans l’est et le sud de l’Australie.