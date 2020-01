VIDÉO | «Unbreakable», Federer sauve sept balles de match et rejoint les demies de l’Open d’Australie

Roger Federer (N.3) s’est finalement hissé en demi-finale de l’Open d’Australie de tennis lundi à Melbourne.

Finalement, parce que le Suisse, 38 ans, numéro 3 mondial, a dû effacer pas moins de sept balles de match face à l’Américain Tennys Sandgren, 100e joueur du monde, pour rejoindre le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem qu’il a déjà gagné à six reprises.

Federer finds a way 🇨🇭@rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez