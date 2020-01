Manifestation nationale à Bruxelles: perturbations sur les réseaux TEC et STIB

Aujourd’hui, la FGTB espère rassembler entre 10 000 et 15 000 manifestants. La fédération générale du travail de Belgique leur a donné rendez-vous à Bruxelles. Le thème: «pour une sécurité sociale renforcée». On fait le point ici sur l’impact de la manif sur les transports en commun notamment.

En raison de la manifestation nationale organisée à Bruxelles ce mardi, quelques perturbations sont possibles sur les réseaux TEC et STIB.

Du côté des bus wallons, l’entité de Charleroi est notamment touchée. Le TEC annonce que certains parcours sont «partiellement assurés». Le réseau risque d’être aussi fortement perturbé dans les régions de Mons et du Centre. Il est donc conseillé aux voyageurs de consulter le site www.infotec.be pour connaître la liste des trajets assurés.

Le TEC Liège-Verviers indique également que les dépôts de Jemeppe et de la Hesbaye sont impactés. Et de légères perturbations sont annoncées dans les provinces de Namur et Luxembourg.

+ VIDÉO | Pourquoi une manifestation ce mardi: «On s’attend à un déficit de la sécu de 6 milliards à l’horizon 2024»

À Bruxelles, les lignes de métro 1, 5 et 6 sont exploitées, toutes les stations sont donc desservies, précise la STIB. Les trams circulent sur les lignes principales mais à fréquence réduite. Quant aux bus, un tiers d’entre eux seulement sillonnent la ville. Les navetteurs peuvent s’informer plus précisément sur les pages web, Twitter et Facebook de la société bruxelloise de transport public.

La société de transports régionale flamande De Lijn signale, par ailleurs, qu’il n’y a pratiquement aucune perturbation sur son réseau de bus et de trams.

Enfin, la SNCB précise que les trains roulent normalement.

La FGTB appelle à la manifestation nationale ce mardi pour «une sécurité sociale renforcée et justement financée». Le syndicat attend quelque 10.000 participants dans les rues de la capitale.