Le festival Esperanzah! reste à l’abbaye de Floreffe

Au terme de l’édition 2019, les organisateurs d’Esperanzah! avaient laissé planer le doute quant au maintien du festival sur le site de l’abbaye de Floreffe.

Ils réfléchissaient à une délocalisation, par la force des choses.

En effet, toutes les conditions risquaient de ne plus être réunies pour garantir la sécurité des spectateurs, les contraintes devenant de plus en plus exigeantes chaque année. La zone située derrière l’église, en allant vers la scène Jardin, avait notamment dû être fermée au public en aout dernier, car des éléments de la façade risquaient de s’effondrer.

L’organisation, le gestionnaire du site, les pompiers, la police et la Commune se sont réunis afin de procéder à une évaluation. Leurs conclusions sont positives, ainsi que l’ont annoncé nos confrères de Canal C ce lundi soir.

Les aménagements nécessaires seront entrepris et l’édition 2020 d’Esperanzah! se tiendra bien sur le site abbatial. Plusieurs noms d’artistes au programme seront d’ailleurs dévoilés cette semaine.