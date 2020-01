Coronavirus - La ville de Liège rassure concernant les craintes de contagion

Des craintes ont soufflé sur Liège après que des artistes originaires de Wuhan, en Chine, ont participé à des festivités organisées en Cité ardente à l'occasion du Nouvel an chinois. Lundi, la ville de Liège a répondu aux interrogations en se montrant rassurante.

L'événement a eu lieu le 18 janvier dernier, au Palais des congrès. Y ont participé vingt-et-un artistes originaires de Wuhan, c'est-à-dire la ville chinoise où le coronavirus a fait son apparition.

Dans un communiqué, la ville de Liège se montre rassurante en précisant que ces artistes étaient en possession d'un visa délivré par les autorités diplomatiques belges et répondant aux exigences en la matière. "Ces artistes du Wuhan Song and Dance Ensemble se sont uniquement produits sur la scène du Palais des congrès. Ils n'ont pas participé au défilé dans les rues de Liège, ni séjourné à Liège. Les personnes ayant pris part à ce défilé sont des ressortissants belges ou chinois vivant en Belgique et/ou membres d'associations célébrant les traditions chinoises", précise-t-on à la ville de Liège, ajoutant qu'il n'y a dès lors pas de raisons de s'alarmer.

Le communiqué précise, en outre, qu'un contact a été pris avec l'ambassade de Chine en Belgique et qu'il en est ressorti que "l'état de santé des 21 artistes est suivi et que toutes et tous se portent bien".

Face à la propagation du coronavirus, la ville de Liège exprime son soutien à la ville de Wuhan, avec laquelle elle est en relation depuis quelques années, lui souhaitant de "sortir au plus vite de cette crise".