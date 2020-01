Quand Will Smith assimile Herstal aux armes: «La reconnaissance du savoir-faire de la FN»

Quand Will Smith et Martin Lawrence parlent de Herstal, c’est uniquement pour évoquer les armes. Photo News

Associée aux armes de la FN par Will Smith et Martin Lawrence dans «Bad Boys III», la ville de Herstal se réjouit (un peu) de cette publicité inattendue.

Comme s’en sont rendus compte plusieurs cinéphiles, les acteurs Will Smith et Martin Lawrence mentionnent à plusieurs reprises Herstal dans la version originale du troisième opus de la saga «Bad Boys». Une référence liée à la nationalité belge des réalisateurs du film, Adil El Arbi et Bilall Fallah, mais qui choque certains spectateurs tant la ville liégeoise y est fortement assimilée aux armes de la FN.

À Herstal, les autorités ne s’inquiètent pas trop du raccourci opéré à Hollywood. «Le destin de Herstal a toujours été lié à celui de la Fabrique Nationale qui existe depuis 130 ans, estime Jean-Louis Lefèbvre, le bourgmestre faisant fonction. La FN fait partie du patrimoine industriel et social de la ville. Et chaque habitant y est attaché. Ici, tout le monde à Herstal a un membre de sa famille ou une connaissance qui y travaille, ou qui a travaillé, d’ailleurs. C’est un fleuron industriel mondial dont on est fier.» Et tant pis si le blockbuster présente le P90 comme une arme de gangster…

«Les armes ont une connotation négative mais il ne faut oublier que la FN produit des armes destinées principalement aux services de sécurité, assure Jean-Louis Lefèbvre. La légende veut d’ailleurs que ce soit le président Reagan qui a demandé qu’on équipe les services de sécurité du président américain par d’armes provenant de la Fabrique Nationale. Ce ne sont donc pas toujours les «bad boys» qui en possèdent, comme on tend à le montrer parfois dans les films.»

+ INTERVIEW | Deux «bad boys» belges à Hollywood

Reste que les autorités de la ville auraient malgré tout préféré que Herstal ne soit pas uniquement associé à cette seule industrie. «Herstal ne se limite pas à sa fabrique d’armes, poursuit son bourgmestre faisant fonction. Il y a d’autres initiatives locales qui mériteraient de faire tout autant l’actualité. Mais voilà, pour beaucoup, nous sommes et nous restons la cité des armuriers (son surnom, NDLR). Alors oui, les producteurs (belges) auraient pu également choisir de mettre en avant l’ambiance conviviale qui règne chez nous mais je ne suis pas certain que ça serve autant leur scénario.»

«Personnellement, je retiens surtout le fait que le film reconnait le savoir-faire de la FN et de ses 1.200 travailleurs est reconnu à travers le monde», poursuit Jean-Louis Lefèbvre. Et d’espérer que certaines cinéphiles «s’intéresseront à notre ville et visiteront Herstal pour d’autres bonnes raisons… Et si Will Smith veut venir, il sera aussi toujours le bienvenu.»