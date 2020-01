L’adolescent heurté par une voiture dimanche à Saint-Symphorien est décédé

Un enfant de 11 ans qui roulait à vélo à Saint-Symphorien (Mons) a été renversé dimanche après-midi par une voiture dont la conductrice aurait été éblouie par le soleil.

Un garçon né en 2008, qui roulait à vélo en famille dimanche après-midi à Saint-Symphorien, dans l’entité de Mons, a été renversé par une voiture dont la conductrice aurait été éblouie par le soleil.

Le parquet de Mons a indiqué que la victime, qui avait été transportée dimanche dans un état grave à l’hôpital de Jolimont, est décédée lundi.

Selon le parquet, les causes de l’accident ne sont pas liées à l’alcool, à la prise de drogue ou à la vitesse. La conductrice de la voiture a été entendue et a expliqué avoir été aveuglée par le soleil. Un expert envoyé sur lieux du drame doit préciser les causes de l’accident.