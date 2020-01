Le best of foot local: ex-Rouche devenu Merle, derby de beaux-frères, coup du sombrero

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour.

1. Un ex-Rouche à l’UR Namur

Alors que l’équipe première était au repos ce week-end en D2 Amateurs, le club namurois continue son mercato hivernal. Cette fois, c’est l’ancien Standarman Landry Mulemo qui rejoint le rang des Merles, en provenance de Moldavie!

+ Landry Mulemo signe à l’UR Namur

2. Un retourné de toute beauté

Depuis le début de la saison, Tamines fait la course en tête en P1 namuroise. Et force est de constater que le spectacle est souvent au rendez-vous avec la Jeunesse. Même quand le score semble étriqué, comme ce week-end: face à Wépion, un unique but aura suffi au bonheur des Taminois, et quel but… Un superbe retourné acrobatique de David Bulfon là où certains n’auraient pas osé mettre la tête.

+ VIDÉO | Tamines – Wépion : Retourné de Bulfon et service minimum du leader

3. Lasne comme Charleroi

Si l’on s’en tient aux clichés, la chose n’est pas évidente. Mais on a tout de même trouvé un point commun entre Lasne et Charleroi ce week-end: un brouillard si épais que la rencontre de foot programmée sur le territoire de la commune n’a pu aller à son terme. Si les Carolos n’ont pas pu terminer leur match contre Malines en D1A, les joueurs de Lasne-Ohain B (P2 Brabant) n’ont, eux, pas non plus été au bout des 90 minutes face à Huppaye.

+ Le brouillard provoque l’arrêt de la rencontre

4. Un derby entre beaux-frères

C’est une histoire de beaux-frères: Cédric Flon et Amaury Greven étaient opposés l’un à l’autre ce week-end en P4E liégeoise. Et c’est le second cité, T1 à l’Entente Pépine, qui avait davantage le sourire à l’issue de la rencontre. Son équipe n’a en effet laissé aucune chance à son beau-frère, coach de Lambermont: 1-6!

+ Amaury Greven remporte le derby des beaux-frères

5. Sombrero et lob, le joli geste du week-end

Plutôt réussi, l’enchaînement d’Anthony Lucca! Récupérant le ballon aux abords du rectangle, le joueur de Neffe (P1 namuroise) s’est offert un coup du sombrero au-dessus de son opposant direct avec de lober astucieusement le portier adverse. Un fort joli but qui ne rapporte cependant rien: en seconde période, Molignée a mis les bouchées doubles et enlevé la victoire (2-5).

+ VIDÉO | Neffe – Molignée : Salmon et Lucca, 2 goals aussi splendides qu’insuffisants

6. Un but polémique pour un nouveau leadership

La déception de la «finale» perdue face à OHL lors de l’ultime journée comptant pour le premier tour de D1B semble définitivement passée du côté de Virton. En l’emportant 1-0 contre le Beerschot ce week-end, les Gaumais de Christian Bracconi – lequel a remplacé Dino Toppmöller voici quelques semaines – ont pris la tête du second tour de cette D1B, plus serrée que jamais. Pourtant, le but de Ribeiro n’aurait pas dû être validé par l’arbitre…

+ VIDÉO | Virton – Beerschot : un but qui fait débat

7. Trois bristols rouges

Week-end difficile du côté de Ster-Francorchamps où l’équipe B (P3D liégeoise) a terminé sa rencontre face à Verviers non sans trois joueurs expulsés! «Encore un arbitrage scandaleux à domicile», pestait le T1, dont l’équipe s’est inclinée 2-3. «Malgré un penalty cadeau pour le 1-0, on est resté calme car on avait déjà la situation en maon», a déclaré pour sa part le T1 adverse.

+ Les résumés de P3D liégeoise

Trois bristols rouges, c’est aussi la mésaventure vécue par Seraing Athlétique un échelon plus haut (P2A liégeoise). Sur la pelouse de Hannut, les Sérésiens ont donc terminé à huit la rencontre perdue 2-0. «Et à la fin du match, l’arbitre jouait au 421 avec les Hannutois» regrettait encore le T1 de Seraing.

+ Seraing très remonté

8. Du foot ou du tennis?

En P3B namuroise, les joueurs de Saint-Germain ont enlevé le second set de la partie face à Fernelmont. Battus 6-3 lors du match aller, ils ont pris leur revanche en infligeant un 6-0 sec à leurs adversaires du jour.

+ Les résumés de P3B namuroise

9. Les arbitres font le show

Dans la rencontre opposant Molenbaix à Snef-Tyber (P1 hennuyère), les deux équipes n’ont pas offert un superbe spectacle (1-1). Les arbitres ont donc pris le rôle d’acteurs principaux de la rencontre, offrant notamment un final de match rocambolesque.

+ Unanimité sur un arbitrage grotesque