Recul du chômage en décembre sur base annuelle

En décembre, le pays comptait 314.140 chômeurs complets indemnisés soit 13.263 de moins qu’un an auparavant, indique lundi l’ONEM.

Sur base annuelle, le chômage a reculé en Flandre et en Wallonie: -6.384 unités en Flandre (124.181), -6.511 unités en Wallonie (128.358). Il est resté stable à Bruxelles (61.601, +1 unité).

La Belgique comptabilisait 23.387 chômeurs de moins de 25 ans dont une grande part en Wallonie (11.806), suivie par la Flandre (9.136) et Bruxelles (2.445). Dans cette catégorie, le chômage a baissé dans les trois régions.

Le chômage des plus de 50 ans a baissé en Flandre et en Wallonie: -1.824 unités en Flandre (52.083), -1.192 unités en Wallonie (44.585). Il a par contre augmenté à Bruxelles: +641 unités (20.847).

Le mois dernier, 151.468 personnes étaient au chômage depuis deux ans et plus dont une grande part en Wallonie (61.967, -4.329), suivie par la Flandre (52.688, -3.638) et Bruxelles (36.813, -262). Plus de la moitié des chômeurs bruxellois sont sans emploi depuis deux ans et plus.