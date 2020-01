Transfert: Landry Mulemo signe à l'UR Namur

Alors que l'équipe première était au repos ce week-end en D2 Amateurs, le club namurois continue son mercato hivernal. Cette fois, c'est l'ancien Standarman Landry Mulemo qui rejoint le rang des Merles.

De retour de Moldavie, Landry Mulemo a signé à l’UR Namur.

Formé au Standard, le défenseur était passé par le noyau A de l'équipe première. Chez les pros, on l'avait également vu du côté de Saint-Trond et de Courtrai dans notre championnat national. À l'étranger, Landry Mulemo a aussi voyagé en Turquie, en Israël ou plus récemment à Malte.

Le club devrait encore annoncer 3 ou 4 transferts dans les prochains jours.