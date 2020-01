Se shooter à la bombonne de crème chantilly passible d’une amende de 350€ à La Louvière

Utilisé comme gaz hilarant, le protoxyde d’azote peut être dangereux pour la santé. A La Louvière, un arrêté de police interdit son utilisation sur la voie publique.

Le protoxyde d’azote est un gaz assez courant, utilisé à des fins médicales, dans les bonbonnes de crème chantilly ou d’air sec pour les ordinateurs. Mais ce gaz se voit aujourd’hui détourné de son usage de base: il provoque chez le consommateur rires incontrôlés, distorsion des perceptions, ou encore des effets hallucinatoires.

Du LSD en somme, en vente libre et bon marché. Le protoxyde d’azote a le vent en poupe chez les ados et les jeunes adultes, qui déversent le contenu d’une cartouche dans un ballon de baudruche pour l’inhaler ensuite.

Nombreux problèmes sanitaires

Problème: il ne se contente pas de rendre le consommateur temporairement crétin, mais il peut avoir des effets néfastes à court et long termes. Sa consommation peut exposer les usagers à des risques d’asphyxie et de brûlure, de vomissements, de troubles neurologiques, de pertes de connaissance et de troubles du rythme cardiaque.

Dans les pays anglo-saxons, des études ont prouvé que les plus gros consommateurs risquent une espèce de sclérose de la moelle épinière, ainsi que la paraplégie, une paralysie des membres supérieurs ou inférieurs.

Nuisances pour les riverains

Non seulement cette consommation constitue un danger de santé publique, mais elle trouble également l’ordre public.

Il n’est désormais pas rare de retrouver des cartouches métalliques de protoxyde d’azote sur la voie publique, dans les rues, les parcs ou encore les parkings, stigmates de soirées festives provoquant souvent des nuisances sonores pour les riverains.

La Louvière n’échappe pas à ce phénomène, c’est pourquoi son bourgmestre Jacques Gobert a pris un arrêté de police interdisant, pour trois mois, sur le territoire de La Louvière:

– la vente de capsules de protoxyde d’azote aux mineurs dans tous les magasins;

– l’utilisation et la vente de protoxyde d’azote dans les débits de boissons et sur la voie publique;

– la consommation et l’utilisation de protoxyde d’azote sur la voie publique à toute heure du jour et de la nuit;

– la détention de protoxyde d’azote sur la voie publique ou dans les débits de boissons si la détention a pour but un usage détourné du produit.

Les contrevenants à cet arrêté s’exposent à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 350 euros ainsi que la saisie et la destruction immédiate des capsules. La fermeture de l’établissement pourra également être envisagée en cas de trouble à l’ordre public.

Au-delà des restrictions prises par rapport à l’accès au produit, les autorités communales assurent vouloir mettre en place et renforcer les dispositifs de prévention des risques, notamment via une communication spécifique auprès des parents et des écoles de l’entité louviéroise.

Plusieurs interdictions communales

Cela fait plusieurs mois que les communes belges sont confrontées à ce phénomène. Plusieurs d’entre elles ont déjà décidé de sévir. Mouscron et Comines interdisent la vente de capsules depuis septembre dernier. La commune de Saint-Josse a embrayé un mois plus tard, suivie de Koekelberg et de l’ensemble des communes bruxelloises.

La semaine dernière, c’est la commune de Châtelet qui a également décidé de sévir.