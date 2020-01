Quand le nouveau logo de la Force de l’espace américaine rappelle... «Star Trek»

Et si le logo de la nouvelle Force de l’espace dévoilé par Donald Trump avait été inspiré par la célèbre série «Star trek»?

La célèbre série «Star Trek», véritable source d’inspiration culturelle et technologique, se retrouve maintenant suspectée d’avoir déteint sur l’armée américaine.

En effet, peu de temps après que Donald Trump ait révélé le logo de la sixième branche des forces armées des États-Unis, dont il est à l’origine de la création, les internautes se sont amusés de sa ressemblance avec le logo de la Starfleet, une flotte spatiale de l’univers Star Trek, qui existe depuis 1966. Ce qui a même poussé le Pentagone à publier un communiqué.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT