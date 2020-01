Tour de San Juan: Rudy Barbier gagne la première étape, chute pour Remco Evenepoel

Le Français Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) a remporté au sprint la première étape du Tour de San Juan cycliste (2.Pro), disputée sur 163,5 km dans la région de San Juan, dimanche en Argentine.

Le coureur français de 27 ans a devancé l’Italien Manuel Belletti (Androni) et l’Argentin Tomas Contte (Municipalidad de Pocito).

Les Colombiens Juan Molano (UAE Team Emirates) et Alvaro Hodeg (Deceunick-Quick Step) complètent le top 5, alors que le Slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe) prend la 6e place.

La fin de l’étape a été marquée par une chute collective, à 3,4 km de l’arrivée, causée par un spectateur, mettant à terre notamment Remco Evenepoel. Le coureur de Deceuninck-Quick Step devrait pouvoir repartir. «Ce n’est pas exactement la façon dont j’avais imaginé ma première étape au Tour de San Juan, mais je vais bien! Demain est un autre jour», a tweeté la nouvelle star du cyclisme belge.

Not exactly what I hoped for my first stage of #VueltaSJ2020 would be but hey I’m ok! Tomorrow’s a new day! 🤟🏼 Photo’s: @deceuninck_qst pic.twitter.com/nwrvnZgkIK