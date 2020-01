NBA: Toronto et les Clippers s’imposent dans l’ombre de Kobe Bryant

La soirée de dimanche en NBA, le championnat nord-américain de basket, a été marquée par de nombreux hommages à Kobe Bryant, mort dans un accident d’hélicoptère.

Après concertation entre joueurs, franchises et la NBA, les huit rencontres dominicales ont été maintenues. À Denver, où les Nuggets recevaient Houston, une minute de silence a été respectée, avant que d’innombrables «Kobe, Kobe!» soient scandés par le public.

À la Nouvelle-Orléans et à San Antonio, qui recevaient respectivement Boston et Toronto, les joueurs ont volontairement cessé de jouer pendant les 24 premières secondes, en référence au numéro porté par Bryant dans sa seconde partie de carrière. À Orlando, on a également enfreint la règle des 8 secondes, en référence à son premier numéro.

À New York où les Knicks accueillaient le voisin Brooklyn, les façades du Madison Square Garden s’étaient parées des couleurs or et pourpre des Lakers et un portrait en noir et blanc du basketteur s’affichait sur les écrans géants.

Au niveau sportif, les Clippers se sont imposés 97-112 à Orlando, avec 31 points et 14 rebonds de Kawhi Leonard. Les Californiens sont troisièmes à l’Ouest avec 33 victoires et 14 défaites, derrière les Lakers (36 victoires, 10 défaites) et Utah (32 victoires, 13 défaites). Dans cette conférence, Denver a remporté 117-110 le choc contre Houston, privé de James Harden touché à une cuisse. Nikola Jokic a lancé les Nuggets avec un triple double (24 passes, 12 rebonds, 11 passes). Denver est quatrième (32 victoires, 14 défaites), Houston sixième (28 victoires, 17 défaites).

Après deux défaites, Zion Williamson a décroché un premier succès avec La Nouvelle-Orléans, 108-123 à Boston. Le nouveau phénomène de la NBA, dont les débuts avaient été retardés en raison d’une opération au genou, a inscrit 21 points et pris 11 rebonds. Les Pelicans sont 12e avec 18 victoires pour 29 défaites.

Damian Lillard a réussi une nouvelle grosse performance individuelle: après ses 61 points lundi contre Golden State et ses 47 jeudi contre Dallas, il en a mis 50 à Indiana, battu 139-129 par Portland, 10e (20 victoires, 27 défaites).

À l’Est, Toronto s’est hissé au deuxième rang grâce à un septième succès de rang. Le champion en titre s’est imposé 106-110 à San Antonio, avec notamment 35 points de Pascal Siakam. Avec 32 victoires et 14 défaites, Toronto compte un succès de plus que Miami. Boston (30 victoires, 15 défaites) et Indiana (30 victoires, 17 défaites) suivent dans cette conférence dominée par Milwaukee (40 succès en 46 rencontres).