"Ce soir, c'est pour Kobe": Lizzo dédie la cérémonie des Grammy Awards à Kobe Bryant

(Belga) La chanteuse Lizzo, favorite avec huit nominations, a ouvert dimanche soir le gala des Grammy Awards en dédiant la cérémonie de remise des prix de l'industrie musicale au défunt basketteur Kobe Bryant, mort dans un accident d'hélicoptère.

"Ce soir, c'est pour Kobe", a lancé la rappeuse avant d'entamer son numéro d'ouverture de la soirée, organisée dans le célèbre stade Staples Center de Los Angeles, l'endroit même où Kobe Bryant a joué des années durant pour l'équipe des Lakers. Après avoir interprété ses tubes "Truth Hurts" et "Cuz I Love You,", Lizzo a passé le relais à la maîtresse de cérémonie de la soirée, Alicia Keys, qui à son tour a rendu un hommage poignant à Kobe Bryant. "Nous ressentons tous la même tristesse en ce moment", a lancé la chanteuse. "Aujourd'hui, Los Angeles, l'Amérique et le monde entier a perdu un héros, et nous nous retrouvons littéralement ici, le coeur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a bâtie", a souligné Alicia Keys, avant d'entonner une version particulièrement sentimentale de "It's So Hard to Say Goodbye", accompagnée du groupe soul Boys II Men. (Belga)