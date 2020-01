VIDÉOS | Hommage à Kobe Bryant sur les parquets de NBA

Un hommage a été rendu à Kobe Bryant, légende de la NBA décédée dans un crash d’hélicoptère, lors des huit matches de NBA prévus dimanche.

Après concertation entre joueurs, franchises et la NBA, tous ont été maintenu en observant 24 secondes de silence en hommage au «Black Mamba», qui a d’abord porté le numéro 8 puis le 24 au cours de ses 20 années de carrière aux Lakers.

À Los Angeles, des fans ont commencé à se réunir aux abords du Staple Center, la salle des Los Angeles Lakers.

Double champion olympique en 2008 et 2012, Kobe Bryant a joué pendant ving ans aux Los Angeles Lakers, de 1996 à 2016, avec lesquels il a été cinq fois champion de NBA. Il est l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points en carrière.

The Rockets & Nuggets hold a moment of silence for Kobe Bryant. pic.twitter.com/5LV9ddyi42 — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

A moment of silence for Kobe Bryant before tipoff of the Nuggets and Rockets game in Denver. (Courtesy: @NBATV) pic.twitter.com/OPp746Kx91 — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) January 26, 2020

La disparition de «Black Mamba», l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points en carrière et une idole de plus d’une génération de sportifs, à commencer par LeBron James, intervient 25 jours après la mort de David Stern, l’ancien «commissionner» de la NBA qui l’avait fait prospérer et devenir une marque mondiale.