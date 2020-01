Meunier vainqueur avec le PSG, le Real de Courtois s’isole en tête de la Liga

Vainqueur à Valladolid (0-1), le Real Madrid (46 pts) a profité pleinement de la défaite du FC Barcelone samedi à Valence pour prendre trois points d’avance sur les Catalans en tête du classement en Liga après 21 journées.

Toujours privés d’Eden Hazard, touché à la cheville et qui devrait rapidement travailler individuellement avec plus de ballon selon les dires de son entraîneur Zinedine Zidane, les Madrilènes ont pu compter sur Thibaut Courtois dans les cages pour garder les filets visiteurs inviolés. Nacho a inscrit l’unique but de la rencontre à douze minutes du terme.

En Ligue 1, cette fois, le Paris Saint-Germain s’en est remis à un doublé de Neymar (28, 52 sur penalty) pour l’emporter à Lille en clôture de la 21e journée. Les Parisiens, avec Thomas Meunier toute la rencontre, s’isolent encore un peu plus en tête avec 52 points, soit dix de plus que Marseille, accroché samedi à domicile par Angers.